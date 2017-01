Perspektivwechsel Mal anders gesehen

Moderation: Katja Bigalke

Unisex Handtuch. Handgemaltes Schild: Für Männer und Frauen. (imago / Priller&Maug)

Aus Mann wird Frau, ein Istanbuler Stadtteil trotzt der Islamisierung, und die Luxusindustrie entdeckt den Hanf. Die heutige Echtzeit befasst sich mit Perspektivwechseln und wie sie das Leben verändern können.

Die Echtzeit übt sich heute im Perspektivwechsel: Wir erzählen die Geschichte von James, der 79 Jahre lang das Gefühl hatte im falschen Körper zu leben, sich dann zu Ruth Rose umoperieren ließ und seitdem glücklich ihren Traum von einem anderen Leben lebt.

Die Türkei hingegen entfernt sich in den Augen vieler Türken immer weiter von ihren Träumen. In Istanbul herrscht lediglich im traditionell säkularen, Erdogan-kritischen Viertel Kadiköy noch so etwas wie Aufbruchstimmung. Allerdings verlassen hier immer weniger Bewohner, die kleine bunte Welt, in der sie sich eingerichtet haben. Austausch war gestern.

In Buenos Aires ist der Perspektivwechsel zumindest beim Kollektiv "Opera Periferica" Programm: das elitäre Opernkonzert in die Barrios, die Armenviertel der Stadt zu bringen, ist hier das ihr Ziel. Dass man mit einem anderen Blick auf die Welt unter Umständen auch richtig viel Geld verdienen kann, beweist die Legalisierung von Cannabis in einigen Staaten der USA. Hier hat die Luxusindustrie das Hanfblatt entdeckt.

"Für mich war der Penis ein lästiges Anhängsel" - Von James zu Ruth mit 79 Jahren

Von Ruth Rach

Weg vom Kiffer-Image: Amerikas Luxusbranche entdeckt das Hanfblatt

Von Sonja Beeker



LoT: Opera Periférica - Arien im Armenviertel von Buenos Aires

Von Anne Herrberg



Istanbul Kadiköy - ein Stadtteil als Gegenentwurf

Von Luise Sammann