Pendler in Deutschland Der lange Weg zur Arbeit

Von Tonia Koch, Ludger Fittkau und Dieter Nürnberger

Hinweisschild für einen Pendler-Parkplatz an einer Autobahnanschlussstelle (picture alliance / dpa / David Ebener)

Zig Millionen Berufstätige pendeln hierzulande jeden Tag zur Arbeit, mit dem eigenen Auto oder dem Zweirad, mit Bus oder Bahn. Unsere Korrespondenten haben Arbeitnehmer auf ihren täglichen "Pendler"-Weg zur Arbeit begleitet.

Die Pendler in Deutschland nehmen teils sehr weite Wege in Kauf - was viel Zeit kostet und aus ökologischer Sicht oftmals problematisch ist. Der "Länderreport" berichtet über Pendler in der Region Berlin/Brandenburg und begleitet einen Arbeitnehmer auf seinem täglichen Weg aus Südhessen ins Rhein-Main-Gebiet. Ferner geht es um pendelnde Grenzgänger, die im Saarland arbeiten und in Frankreich wohnen - bzw. umgekehrt um Menschen aus Luxemburg, die ihr Geld in der Heimat verdienen, aber es vorziehen, im Saarland zu leben.

Zeitgewinn auf der Schiene: Mit der Bahn vom Odenwald nach Frankfurt

Von Lutger Fittkau

"Ohne Auto geht es nicht" - Von Brandenburg nach Berlin mit dem PKW

Von Dieter Nürnberger

Pendler im Saarland: Grenzgänger im Dreiländereck

Von Tonia Koch