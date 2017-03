Patiententötungen im Krankenhaus "Es sind keine Einzelfälle"

Karl H. Beine im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Nils H., der 200 Patienten getötet haben soll: Es war der bisher spektakulärste Fall von Tötungsserien in Krankenhäusern. Wie oft Helfende zu Tätern werden, hat der Psychiater Karl H. Beine in einer Studie untersucht. Mit erstaunlichem Ergebnis.

"Haben Sie selbst schon einmal aktiv das Leiden eines Patienten beendet?" Diese zentrale Frage stellte Karl H. Beine rund 5.000 Ärzten und Pflegern. Das Ergebnis, bezogen auf die Gesamtheit der Berufsgruppe: 14.000. Diese Zahl sei jedoch "interpretationsfähig und auch interpretationsbedürftig", räumt der Arzt ein. Es sei "keinesfalls ein Beleg oder Indiz dafür, dass wir hier über 14.000 Tötungsdelikte im Sinne von Mord oder Totschlag in Krankenhäusern reden". Aber: "Es wird eben neben anderem auch eine Anzahl von Delikten dabei sein, die ausdrücklich das Leben aktiv beenden von Menschen, die nicht darum gebeten haben."

Zu der Befragung habe ihn die stets "reflexartige" Aussage bewogen, dass es sich um Einzelfälle gehandelt habe, so bei Beine, Chefarzt am St. Marien-Hospital in Hamm. Die Pilotstudie sei ein Indiz dafür, dass "diese Einzelfälle mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Einzelfälle" seien. Bei den Tätern hat Beine ein Merkmal gefunden, das alle miteinander verbindet: Selbstunsicherheit.

"Man kann davon ausgehen, dass sie den helfenden Beruf ergriffen haben nicht zuletzt deshalb, um das eigene empfundene Selbstwertdefizit zu stabilisieren - und das funktioniert natürlich nicht, weil der Berufsalltag in pflegerischen oder medizinischen Berufen rau ist, mit hohen Belastungen verbunden ist und von uns eine hohe Frustrationstoleranz gefordert ist."

Aus der Analyse der gerichtsbekannt gewordenen Tötungsserien gebe es zudem "erhebliche Belege" dafür, dass es überall an den Tatorten an Zeit gemangelt habe: "an Zeit für Patienten, an Zeit für Achtsamkeit und an Zeit für kollegialen Austausch", so Beine. Er hat zu dem Thema auch ein Buch verfasst, das am 3. April erscheint.

Karl H. Beine, Jeanne Turczynski: "Tatort Krankenhaus: Wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert", Droemer, 256 Seiten, 19,99 Euro