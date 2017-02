Paris, Place Saint-Sulpice Untergewöhnlich

Eine praktische Übung nach Georges Perecs "Versuch einen Platz in Paris zu erfassen"

Von Nicole Paulsen

"Versuch einen Platz in Paris zu erfassen". (dpa/picture-alliance/Olivier Arandel)

Im Oktober 1974 setzt sich Georges Perec an die Place Saint-Sulpice in Paris und notiert, "was passiert, wenn nichts passiert außer Zeit, Menschen, Autos und Wolken."

40 Jahre später dokumentiert die Autorin mit Notizbuch und Aufnahmegerät am selben Ort das "Infra-ordinaire", das "Untergewöhnliche", beobachtet Menschen, Autos und Wolken. Nach und nach tauchen weitere Notierende, Filmende, Fotografierende auf, alle auf der Spur Perecs. Aus dem persönlichen Experiment wird kollektives Beobachten.

Regie: die Autorin

Mit: André Jung, Caroline Ebner, Sonja Dengler, Anne von Linstow, Holger Kunkel, Stefan Roschy

Ton: Wolfgang Rein

Produktion: SWR 2016



Länge: ca. 54'30

Nicole Paulsen lebt in Tübingen, studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaften in Tübingen und Grenoble, arbeitete als Kulturmanagerin und Dramaturgin am Theater. Seit 2002 ist sie beim SWR als Regieassistentin und Regisseurin für Hörspiele und Radiofeatures tätig. Zuletzt für DKultur: "Capitalism Reloaded. Oder: Sag mir wo mein' Groschen sind".