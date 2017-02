Oscars 2017 Jetzt geht es los!

Heute Nacht findet die 89. Oscar-Verleihung statt (dpa-Bildfunk / Invision / Danny Moloshok)

In dieser Nacht werden in Los Angeles die Oscars vergeben - und der große Favorit ist das Musical „La La Land“ von Damien Chazelle. Wir bloggen die ganze Nacht live für Sie!

2:50 Uhr

Bester Nebendarsteller: Der erste #Oscars des Abends geht an Mahershala Ali in "Moonlight" - er ist übrigens vor vier Tagen Vater geworden — DKulturFilm (@DKulturFilm) 27. Februar 2017

2:45 Uhr

Mehrere deutsche Beiträge sind nominiert: Darunter ist Maren Ades Toni Erdmann in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film". Auch Volker Bertelmann kann sich Hoffnungen machen - er hatte gemeinsam mit Dustin O’Halloran die Musik zum Film Lion – Der lange Weg nach Hause geschrieben.

2:15 Uhr

Mitten in der Nacht europäischer Zeit werden heute die Oscars vergeben. Großer Favorit ist das Musical La La Land mit 14 Nominierungen, als deutscher Beitrag ist Maren Ades Toni Erdmann im Rennen. Wir berichten die ganze Nacht an dieser Stelle und verraten Ihnen, was im Los Angeles los ist.