Kulturnachrichten

Dienstag, 24. Januar 2017

Oscar-Nominierungen werden verkündet Begehrtester Filmpreis wird am 26. Februar verliehen Im Rennen um den "Oscar" werden heute Abend die Vorentscheidungen verkündet: Die US-Filmakademie gibt um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit die Nominierungen für die Oscars bekannt. Als Top-Favoriten gelten die Musical-Romanze "La La Land", die Familientragödie "Manchester by the Sea" und das Drama "Moonlight". Die deutsche Regisseurin Maren Ade kann darauf hoffen, mit ihrer Tragikomödie "Toni Erdmann" in das Rennen um den Preis für den besten ausländischen Film geschickt zu werden. Die Oscars werden am 26. Februar verliehen.

Polanski verzichtet auf Ehrenvorsitz bei César-Verleihung Proteste von Frauenrechtlerinnen gegen Polanski Star-Regisseur Roman Polanski verzichtet auf den Ehrenvorsitz bei der diesjährigen Verleihung der französischen César-Filmpreise. Der polnisch-französische Filmemacher werde der Einladung der César-Akademie nicht folgen, teilte Polanskis Anwalt mit. Zugleich kritisierte er eine "ungerechtfertigte" Polemik um die 40 Jahre alten Vergewaltigungsvorwürfe gegen Polanski. Der 83-Jährige sollte am 24. Februar unter anderem die Eröffnungsrede der Zeremonie in Paris halten. Polanski hatte 1977 in den USA Sex mit einem 13-Jährigen Mädchen. Angesichts seiner Ehrung durch die César-Akademie sprach die Frauenrechtsgruppe Osez le féminisme (Wagt den Feminismus) von einer "Verhöhnung" von Vergewaltigungsopfern und rief zu einer Demonstration während der César-Verleihung auf.

Max-Ophüls-Filmfestival eröffnet Wichtigstes deutschsprachiges Nachwuchsfestival Mit dem surreal-mysteriösen Krimi "Die Nacht der 1000 Stunden" ist am Montagabend das 38. Filmfestival "Max Ophüls Preis" in Saarbrücken eröffnet worden. Dabei wurde Produzent Peter Rommel für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Das Filmfestival Max Ophüls Preis steht seit 38 Jahren für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Bis Sonntag werden etwa 40 000 Besucher erwartet. Sie haben die Auswahl unter 160 Filmen. Auf die besten Filmemacher und Schauspieler warten Preisgelder in Höhe von 111 500 Euro.

Leipziger Buchmesse erwartet stabile Ausstellerbeteiligung Messe-Direktor Zille baut nicht auf allein auf Publikumszuspruch Der Direktor des Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, setzt auf eine stabile Beteiligung von Verlagen an der Bücherschau in der sächsischen Messestadt. Die Messe habe trotz der Umwälzungen in der Branche weiter Rückenwind, sagte Zille. Er gehe davon aus, mindestens die Ausstellerzahl des Vorjahres zu erreichen oder sogar zu übertreffen. 2016 hatten sich 2.250 Verlage und Dienstleister in Leipzig präsentiert. Schwerpunktland ist in diesem Jahr Litauen. Ein wichtiges Thema sind die Digitalisierung und deren Folgen. Die Leipziger Buchmesse findet vom 23. bis 26. März statt.

Deutscher Bühnenverein wählt neuen Präsidenten Vorgängerin Barbara Kisseler starb 2016 Der Deutsche Bühnenverein will am Dienstag in Erfurt einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin wählen. Die Wahl wird notwendig, weil die bisherige Präsidentin und Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler im Oktober 2016 gestorben ist. Sie hat den Bühnenverein von Mai 2015 bis zu ihrem Tod geleitet. Die Organisation hat nach eigenen Angaben rund 470 Mitglieder. Unter ihrem Dach sind unter anderem die Staats- und Stadttheater, private Spielstätten, die Träger der Theater sowie Rundfunkanstalten vereint.