Orhan Pamuk Roman im Glas

Türkische Klangvitrinen nach Motiven von Orhan Pamuk

Von Antje Vowinckel

Museum der Unschuld des Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuks in Istanbul. (imago)

Jahrelang sammelt der Protagonist in Orhan Pamuks "Roman im Glas" Dinge aus dem Leben einer Frau. In ihnen manifestiert sich seine unerfüllte Liebe. Doch die Gegenstände hinterlassen ihre Spuren nicht nur in der Fiktion.

In Istanbul hat der türkische Literaturnobelpreisträger für sie auch ein Museum eingerichtet.

Die Klangkünstlerin Antje Vowinckel war mehrfach vor Ort. Ihr Hörstück vermischt den Klang der antiquierten Gegenstände mit den Geräuschen der brodelnden Gegenwart von 2013: den Gezi-Protesten am Taksim Platz.

Der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk im Jahr 2012. (dpa / picture alliance / Jacek Bednarczyk)

Mit:

Kemal - Mehmet Yilmaz

Füsün - Almila Bağrıacik

Füsüns Mutter - Sascha Ö. Soydan

Sibel - Selale Gonca Cerit

Cetin - Kerem Can

Kommandant - Tayfun Kalender

Meltem-Limonaden-Werbung - Eda Elicekli, Özkan Elicekli, Aslına Kaya

Musik: Tanya Akyol

Wortaufnahmen: Bodo Pasternak

Realisation: Antje Vowinckel

Produktion: HR/SWR 2014



Länge: ca. 54'

Antje Vowinckel lebt als Klangkomponistin, Hörspielmacherin und Regisseurin in Berlin. Für ihre Arbeiten erhielt sie zahlreiche Preise, darunter den Karl-Sczuka-Förderpreis für "Call me yesterday" (DRS 2005) und den Prix Europa für "Daily Soap" (SWR 2000). Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "Folgen Sie mir pausenlos" (2012).