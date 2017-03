Oldtimer-Pilotin Heidi Hetzer In 960 Tagen um die Welt

Moderation: Matthias Hanselmann

Nach rund 84.000 Kilometern rund um den Globus kommt Heidi Hetzer Mitte März wieder in Berlin an: Im Olympiastadion dreht sie eine Ehrenrunde mit ihrem Hudson Great Eight aus dem Jahr 1930 (picture alliance / Mathias Brauner/dpa-Zentralbild/ZB)

Die Berlinerin Heidi Hetzer liebt alte Autos. Das hält sie allerdings nicht davon ab, den Fahrzeugen alles abzuverlangen. So machte die 79-Jährige jüngst in ihrem Wagen "Hudo" eine Weltumrundung.

Mit ihrem Oldtimer "Hudo" - er ist Baujahr 1930 und damit noch ein paar Jahre älter als seine Besitzerin - ist Heidi Hetzer 960 Tage lang um die Welt gefahren, quer durch Europa, Asien, Australien, Neu-Seeland, Nord- und Südamerika und Afrika.

Heidi Hetzer mit Oldtimer "Hudo" am Berg (privat)Jetzt ist sie zurück in Berlin und würde am liebsten gleich wieder aufbrechen. Sie schwärmt von der Freundlichkeit der Menschen unterwegs. Als gelernte Kfz-Mechanikerin war sie, was ihr Auto betrifft, nur selten auf Hilfe angewiesen. Die meisten Reparaturen erledigte sie selber, auch wenn dabei einer ihrer Finger verloren ging. Und niemals würde sich die ehemalige Rallye-Fahrerin und Chefin eines Autohauses chauffieren lassen.

"Eines Tages, als meine Arbeit als Autohausbesitzerin weniger wurde, haben meine Kinder gesagt: Mama, was machst du? Du stirbst, wenn du nicht zur Arbeit gehst. Was willst du machen? Ach, fahre ich vielleicht um die Welt. Und dann hab ich gesagt: Das ist die Idee. Du guckst Dir mal die Welt an ..."

... berichtete sie im Deutschlandradio Kultur.

"Ich wollte alle fünf Kontinente sehen. So habe ich mir meine Strecke zusammengebastelt."

Heidi Hetzer im Studio von Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Hetzer erlebte auf ihrer Tour jede Menge kleine und große Abenteuer. Und musste die ganze Zeit gut auf "Hudo" aufpassen:

"Es gab mehrere Male einen Motorschaden. Wo es dann richtig laut Peng machte. Ich bin die ganze Zeit mit Bauchschmerzen gefahren, weil ich immer Angst hatte, vor den Geräuschen, das Radio ist nicht einmal angewesen, weil ich immer auf den Motor hören musste."