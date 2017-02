NSA-Untersuchungsausschuss Bundeskanzlerin Angela Merkel im Zeugenstand

Falk Steiner im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Prominenter Auftritt im NSA-Untersuchungsausschuss: Angela Merkel muss den Abgeordneten Rede und Antwort stehen (dpa/Gregor Fischer)

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel findet heute die vermutlich letzte Zeugenvernehmung des NSA-Untersuchungsausschusses statt. Bei ihrer Befragung werde es besonders um die Aufsichtspflicht des Kanzleramtes gegenüber dem BND gehen, sagt Korrespondent Falk Steiner.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute als Zeugin vor dem NSA-Untersuchungsausschuss geladen – es ist ein prominenter Schlusspunkt in der fast dreijährigen Beweisaufnahme des Ausschusses. DieAbgeordneten rechneten mit einer langen Befragung der Kanzlerin, so Deutschlandradio-Korrespondent Falk Steiner – man habe ihr wohl geraten, an diesem Tag keine anderen Termine zu planen.



Merkel werde sich wohl vor allem zur Rolle das Kanzleramtes bei der offenbar mangelnden Überwachung des Bundesnachrichtendienstes (BND) äußern müssen, meint Steiner:



"Das Kanzleramt hätte eigentlich die Aufsicht gehabt. Die hätten eigentlich gucken müssen: Was treibt denn dieser BND? Und ob das passiert ist – das wird sich Frau Merkel heute mehrfach fragen lassen müssen und auch sehr intensiv."



Steiner, der die Arbeit des Untersuchungsausschusses von Beginn an verfolgt hat, zog eine positive Bilanz. Der Ausschuss habe mit seinen Ermittlungen auf der niedrigen Ebene der Sachbearbeiter begonnen, sei schließlich bei den Kanzleramtsministern angelangt und nun – quasi als großes Finale – bei Angela Merkel selbst. Auch der ursprüngliche Untersuchungsauftrag des Ausschusses sei im Verlauf der Zeit noch einmal in Richtung der Tätigkeit des BND ausgeweitet worden.

"Ohne den NSA-Untersuchungsausschuss hätte es kein neues BND-Gesetz gegeben"

Der Abschlussbericht des NSA-Untersuchungsausschusses werde im Juni vorgelegt werden, sagt Steiner. Dessen Arbeit habe aber bereits zu einer wichtigen Konsequenz geführt, sagt Steiner. So gebe es mittlerweile ein neues Gesetz für den Bundesnachrichtendienst und die Fernmeldeüberwachung im Zuge der sogenannten "strategischen Aufklärung":



"Da sind inzwischen einige Sicherheitsmechanismen eingebaut worden. Aber die sind nicht schrankenlos. Auch die wird man wohl noch einmal nachsteuern müssen in der nächsten Legislaturperiode. Man hat gesagt: Jetzt machen wir überhaupt erst einmal was – bevor wir gar nichts machen. Aber auch dafür hat es ja erst einmal diesen Untersuchungsausschuss gebraucht. Ohne den hätte man selbst das nicht erreicht."