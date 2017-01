#NoBanNoWall So reagieren Künstler auf Donald Trump

Collage aus Tweets von Jamie @quiversarrow und JENN² @TheKeyThief (Screenshots von Jamie @quiversarrow und JENN² @TheKeyThief (31.01.2016))

Seit Tagen formiert sich Widerstand gegen das von Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten und den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Auf Twitter haben nun zahlreiche Künstler Protest-Bilder veröffentlicht. Ihr Motiv: die Freiheitsstatue.

Viele Künstler haben auf Twitter, Instagram und Tumblr unter dem Hashtag #NoBanNoWall Protestbilder gegen US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. Der US-amerikanische Videoblogger Hank Green rief sogar einen Wettbewerb aus und versprach für jede handgezeichnete Nachricht, die Muslime und Flüchtige unterstützt, eine Spende an die Bürgerrechtsorganisation "American Civil Liberties Union".

Wir präsentieren eine Auswahl der zahlreichen Tweets:

Almost to $2500. I am going to keep counting for the next 24 hours. Good art or bad, $5 to the ACLU for any hand-made message of support. pic.twitter.com/LwEG3x2Kup — Hank Green (@hankgreen) 29. Januar 2017

Over $5000 now! Thank you for filling my heart. So many beautiful pieces of art, and messages, and thoughts. pic.twitter.com/Qtzm4PoL5p — Hank Green (@hankgreen) 29. Januar 2017

Finally got the final count! 2,213 pieces of art, for a total of $11,065 donated to the @ACLU! Thank you everyone for sharing. pic.twitter.com/6z35dqr2SP — Hank Green (@hankgreen) 31. Januar 2017