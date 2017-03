Nichts für Anfänger Das Dorf ist überall - ein Landtagebuch

Von Beate Becker

Das Landleben ist nichts für Anfänger. (dpa / picture alliance / Robert B. Fishman)

Sie lebt mit Mann und Kind in einem kleinen Dorf in der Pfalz und muss feststellen: Das Landleben ist schön, aber anders. Und es ist nichts für Anfänger, vor allem wenn man aus der Großstadt kommt.

Hier ist jeder Tag ein Sonntag. Im Dorf gibt es kein Geschäft, kein Kino, kein Museum, und der nächste Bioladen ist 27 km entfernt. Man lebt nicht im Altbau, sondern im Eigenheim und fährt ein neues Auto. Das Dorf singt zusammen im Chor und geht auf Beerdigungen. Höhepunkt des Jahres ist das Dorffest, die "Kerwe".

Ursendung

Regie: Die Autorin

Szenische Regie: Judith Lorentz

Mit: Katja Sieder, Sebastian Becker, Claudia Eisinger, Michael Hanemann, Matthias Habich, Wilfried Hochholdinger, Rainer Furch, Katharina Matz, Uwe Müller, Theo Pfeifer, Hans-Michael Rehberg, Rainer Reiners, Luis Simoes, Annette Strasser und Regine Zimmermann

Komposition und Tuba: Roland Vanecek

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandradio Kultur / HR 2016



Länge: 55'54



Beate Becker, geboren 1967 in Nürnberg, Buchhändlerlehre, studierte Germanistik und Geschichte. Autorin und Regisseurin. Lebt in der Pfalz. Produktionen u.a.: "HERZOG - Porträt einer Leidenschaft" (DKultur 2012) "SO 36" (mit Stefan Becker, DKultur 2014) und "Sieht man ja, was es ist. Der Maler Sigmar Polke und sein filmisches Werk" (DLF 2016).