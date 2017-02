Kulturnachrichten

Dienstag, 7. Februar 2017

Neues Online-Portal für Kirchenmusik Deutscher Musikrat will umfassenden Überblick liefern Das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) startet ein neues Online-Portal zur Kirchenmusik. Es solle umfassend und systematisch über die aktuelle Situation des kirchenmusikalischen Lebens in Deutschland informieren, teilte der Deutsche Musikrat in Bonn mit. Das MIZ ist eine Einrichtung des Musikrats. Über die Kirchenmusik in der evangelischen und katholischen Kirche hinaus werde auch die Musik in anderen Glaubensgemeinschaften in den Blick genommen. Derzeit engagieren sich nach Angaben des MIZ in der evangelischen und katholischen Kirche über 900 Tausend Amateurmusizierende. außerdem seien mehr als 3.300 Kantorenstellen in Deutschland mit professionellen Musikern in Voll- oder Teilzeit besetzt. Laut MIZ sind nur rund 10 Prozent der Kirchenmusiker in Deutschland hauptamtlich tätig.

Auswahl für Berliner Theatertreffen bekannt gegeben Gezeigt werden Arbeiten von Johan Simons und Milo Rau Die Auswahl für das 54. Berliner Theatertreffen steht. Die Jury wählte die zehn "bemerkenswertesten" Produktionen der Saison für das Festival vom 5. bis 21. Mai aus. Dazu gehören sechs Inszenierungen aus Deutschland, zwei Inszenierungen aus der Schweiz und zwei internationale Koproduktionen, wie die mit Theaterkritikern besetzte Jury bekanntgab. Regisseure wie Johan Simons, Herbert Fritsch, Ersan Mondtag, Simon Stone und Milo Rau werden ihre Arbeiten bei dem Berliner Festival zeigen.

Schwedischer Polarpreis für Sting und Wayne Shorter Auszeichnet wird im Juni vergeben Der britische Musiker Sting und der Jazz-Saxofonist Wayne Shorter teilen sich in diesem Jahr den schwedischen Polar-Musikpreis. Das gab die Jury in Stockholm bekannt.

"Sting hat seinen Anker in mehr musikalischen Häfen ausgeworfen als vielleicht jeder andere Künstler seiner Generation", hieß es in der Preisbegründung. Außerdem sei Sting ein Weltbürger, der seine Prominenz auch für den Kampf für Menschenrechte genutzt habe. Den US-amerikanischen Jazzmusiker Shorter lobte die Jury als Entdecker, der "im Laufe einer außergewöhnlichen Karriere stets unbetretene Pfade ausgemacht hat". Der Polarpreis ist mit je einer Million schwedischen Kronen (rund 105 600 Euro) dotiert und wird jedes Jahr an zwei Künstler vergeben. Die Preisträger nehmen die Auszeichnung am 15. Juni in Stockholm aus den Händen von Schwedens König Carl XVI. Gustaf entgegen.

Juliette Gréco feiert ihren 90. Geburtstag Französische Sängerin und Schauspielerin musste Abschiedstour abbrechen Die Französische Chansonsängerin und Schauspielerin Juliette Gréco wird heute 90 Jahre alt. Als "Muse" der Existenzialisten wurde sie bekannt und prägte mit ihrer dunkel-markanten Stimme und ihrer schwarzen Kleidung ab Ende der 1940er Jahre eine ganze Generation. Nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland, den USA und Japan hat sich die Sängerin mit Chansons wie "L'accordéon", "La Javanaise" und "Déshabillez-moi" in den 50er und 60er Jahren einen Namen gemacht. Dabei tat sich die "Grande Dame de la Chanson" besonders als Interpretin von Texten französischer Dichter und Denker hervor. Nach einem Schlaganfall im Frühjahr 2016 musste Juliette Gréco ihre Abschiedstournee mit dem Titel "Merci" (Danke) abbrechen.

Kanye West löscht seine Tweets über Trump Bilder vom gemeinsamen Treffen von der Seite genommen Rapper Kanye West hat alle Hinweise auf sein Treffen mit Donald Trump von seinem Twitter-Kanal gelöscht. Die Tweets über den US-Präsidenten seien zwischen Sonntag und Montag von der Seite verschwunden, berichteten US-Medien. In den Beiträgen hatte West nach dem Treffen im Dezember erklärt, dass die beiden über "multikulturelle Angelegenheiten" wie Schulen und Gewalt gesprochen hätten. Er hatte auch ein Bild einer von Trump signierten Zeitschrift gezeigt, auf der der Präsident den Rapper "seinen großartigen Freund» nennt. West hat sich bislang nicht zu den Gründen für das Entfernen der Tweets geäußert. Medien mutmaßten, er habe sich aus Unzufriedenheit über die ersten zwei Wochen von Trumps Amtszeit distanzieren wollen. West hatte zuvor gesagt, er habe zwar nicht gewählt - aber wenn, dann hätte er für Trump gestimmt.

Neue Dauerausstellung zur "Weißen Rose" Im Lichthof der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Zur Widerstandsbewegung "Weiße Rose" wird am 18. Februar an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität eine neue Dauerausstellung eröffnet. Die Schau biete einen umfassenden Blick auf die Geschichte der Gruppe und stelle ihr Handeln in den Kontext von NS-Diktatur und verbrecherischem Krieg, kündigte die Weiße-Rose-Stiftung in München an. Thematisiert würden auch die Ausweitung der Aktionen in andere Städte sowie die Wirkungsgeschichte der Weißen Rose im In- und Ausland. Ort der neu gestalteten Ausstellung ist die sogenannte Denkstätte Weiße Rose im Lichthof der LMU. Dort waren Hans und Sophie Scholl, die führenden Mitglieder der Gruppe, am 18. Februar 1943 verhaftet worden, nachdem sie Flugblätter in den Hof geworfen hatten. Darauf wandte sich die Widerstandsgruppe gegen Krieg und Massenmord. Sechs Mitglieder der Weißen Rose, unter ihnen die Scholls, wurden wenige Tage später zum Tod verurteilt und hingerichtet. Die Überarbeitung der Schau wurde vom Freistaat Bayern sowie der Stadt München gefördert.

Medien-Bündnis gegen Falschinformationen Gemeinsame Internetseite Ein Bündnis aus Medien und Internetfirmen will im französischen Präsidentschaftswahlkampf gegen Falschinformationen kämpfen. Im Projekt "CrossCheck" werden Journalisten zusammenarbeiten, um im Internet zirkulierende Informationen zu überprüfen, wie die Initiatoren mitteilten. 17 Redaktionen seien bereits an Bord - darunter das öffentlich-rechtliche Fernsehen France Télévisions, die französische Nachrichtenagentur AFP sowie die großen Zeitungen "Libération" und "Le Monde". Hinter dem Projekt stehen das Netzwerk First Draft, in dem sich große Redaktionen und Internet-Unternehmen zusammengeschlossen haben, sowie das Google News Lab. Auch Facebook werde "CrossCheck" unterstützen. Das Projekt soll Ende Februar mit einer eigenen Webseite an den Start gehen.