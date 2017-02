Neues Album "Love In Beats" Soulsänger Omar startet noch mal durch

Omar im Gespräch mit Carsten Rochow

Der britische Soulsänger Omar im Studio von Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio)

Als "King of British Soul" wurde Omar in den 90er-Jahren gefeiert. Und die Fans halten den britischen Sänger bis heute die Treue, darunter etliche Prominente wie Stevie Wonder. In der "Tonart" spricht er über sein aktuelles Album "Love In Beats".

"There's Nothing Like This" – mit diesem Song wurde Omar Anfang der 90er-Jahre weltberühmt. In den Folgejahren gewann der englische Musiker viele Fans weltweit, darunter auch etliche Prominente wie Stevie Wonder – und er wurde sogar als "King of British Soul" gefeiert.

Die sieben bisherigen Alben des englischen Musikers und Sängers werden von Kritikern und Fans gleichermaßen geschätzt, weil Omar immer interessante Wege eingeschlagen hat und gerne Reggae, Hip Hop, Funk, Jazz oder lateinamerikanische Klänge in seine Musik einfließen lässt. Obwohl er nie der Chartstürmer war, halten ihm weltweit Fans bis heute die Treue.

Vor genau einer Woche ist mit "Love In Beats" sein mittlerweile achtes Album erschienen. Am heutigen Freitag spielt Omar sein vorerst einziges Deutschland-Konzert in Berlin – und ist in der "Tonart" zu Gast.