Neu im Kino: "La La Land" Das Wesen des Showbusiness

Von Anke Leweke

Ryan Gosling und Emma Stone im Musicalfilm "La La Land" (imago/ Zuma Press)

Nun ist er auch bei uns in den Kinos, der große Gewinner der Golden Globes 2017: der Musicalfilm "La La Land". Damien Gazelle erzählt darin die Geschichte zweier Künstler, die in Hollywood berühmt werden wollen. Trotz rosaroter Liebesszenen wird deutlich: Die Filmszene besteht auch aus Enttäuschungen und Niederlagen.

"La La Land" handelt von Mia und Sebastian, die in Los Angeles für ihre Träume kämpfen. Er arbeitet als Barpianist, doch statt seicht zu klimpern, möchte er lieber seinen eigenen Jazz-Club eröffnen. Sie arbeitet in einem Coffee-Shop, hangelt sich von Vorsprechen zu Vorsprechen, um endlich die erste Rolle zu ergattern. Die beiden Traumsucher werden sich ineinander verlieben.

In einer romantischen Liebesszene taucht Damien Chazelle die Hügel von Hollywood sogar in pinkfarbene Romantik und lässt seine beiden Figuren durch Tricktechnik in den siebten Himmel schweben - dennoch wird die Überhöhung immer wieder klug gebrochen. Emma Stone und Ryan Gosling versuchen nämlich erst gar nicht, als Nachfolger von Ginger Rogers und Fred Astaire aufzutreten. In ungeschnittenen Tanzszenen erscheinen sie als das, was sie sind: Zwei junge Stars, die wacker das Tanzen geübt haben und mit Leidenschaft bei der Sache sind. Es ist dieses Oszillieren zwischen Überhöhung und Dekonstruktion, das den Tanz- und Songeinlagen eine anrührende Nicht-Perfektion verleiht.

Gosling und Stone machen Schwierigkeiten in Hollywood deutlich

Je weiter die Geschichte fortschreitet, desto deutlicher werden die Schwierigkeiten, denen die beiden Traumsucher in Hollywood begegnen. Mit geradezu gnadenloser Klarheit stellt "La La Land" die Frage, ob man sich von gewissen Sehnsüchten und Idealen verabschieden muss, wenn sich die Karriere endlich in die Tat umsetzen lässt. Und wann der Aufstieg einem Ausverkauf gleichkommt. Während Sebastian seinen Traum vom eigenen Jazzclub als Mitglied einer mittelmässigen, aber erfolgreichen Band beiseite legt, versucht sich Mia in einem Theater mit einem selbstgeschriebenen Soloabend - und wird dort von einer Casting-Agentin entdeckt. Immer höher klettern die beiden auf ihren unterschiedlichen Karriereleitern und werden sich dabei aus den Augen verlieren.

"La La Land" ist ein Film über das Wesen des Showbusiness. Er zeigt, die Arbeit, die Enttäuschungen und Niederlagen im Innern der Traumfabrik, deren Bestimmung ja gerade darin besteht, all dies auf glamouröse Weise vergessen zu machen.

"La La Land" von Damien Gazelle (USA 2016)

128 Minuten - FSK: ab 0

Mit: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend