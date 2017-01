Netz-Reaktionen auf das NPD-Urteil "Wichtige Chance vertan"

Der Vorsitzende Richter des Zweiten Senats, Andreas Voßkuhle setzt am 17.01.2017 im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bei der Urteilsverkündung im NPD-Verbotsverfahren seine Kopfbedeckung auf. (Uli Deck / dpa)

Auch im zweiten Anlauf gelingt es nicht, ein Verbot der NPD zu erstreiten. Auf Twitter und Facebook meldeten jedoch einige deutsche Medien das Gegenteil von dem, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Eine kleine Auswahl an Tweets zum Thema.

Herbe Niederlage für die Länder: Ihr Versuch, die rechtsextreme NPD aus der Parteienlandschaft zu verbannen und verbieten zu lassen, ist gescheitert. In ihrem Urteil stellen die Karlsruher Richter zwar fest, dass die NPD verfassungsfeindlich sei und wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus. "Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt", sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe.

Wie reagiert das Netz?

.@ThomasOppermann zum #NPDVerbotsverfahren: "Ich hätte mir ein Verbot gewünscht." Aber der Kampf gegen Rechts geht weiter — SPD im Bundestag (@spdbt) 17. Januar 2017

Die NPD wird nicht verboten. Umso mehr gehören der #Nationalismus #Rassismus und #Terrorismus inmitten der Gesellschaft in den Focus. — Petra Pau (@PetraPauMaHe) 17. Januar 2017

»Wichtige Chance vertan«: Zentralrat der Juden in Deutschland bedauert Scheitern des #npdverbot Antrags https://t.co/qbmiVQ2Bhu — Jüdische Allgemeine (@JuedischeOnline) 17. Januar 2017

Beeindruckend, wie schnell das Urteil zum #npdverbot kommentiert wird - wenn die Urteilsbegründung immerhin 300 Seiten lang ist — C_Emcke (@C_Emcke) 17. Januar 2017

'Die Bundesrepublik Deutschland als wehrhafte Demokratie wird sich weiter wirksam ihrer Verfassungsfeinde erwehren können.' #BVerfG #npd — Simone Peter (@peter_simone) 17. Januar 2017

Bedauern! Die #NPD wird das Urteil als Bestätigung empfinden und die Kreide die sie gefressen hat beiseitelegen. #npdverbot — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 17. Januar 2017

Medien meldeten fälschlicherweise NPD-Verbot

Zahlreiche Medien - darunter Phoenix, "Der Spiegel", "Die Zeit" und die "Neue Zürcher Zeitung" hatten zunächst fälschlicherweise gemeldet, dass das Verfassungsgericht die NPD verboten habe.

Unsere Gedanken sind beim verantwortlichen SPON-Redakteur #npd — Tobias Schulze (@tschlze) 17. Januar 2017

"Spiegel-Online" schreibt inzwischen auf seiner Seite: "Aufgrund eines Missverständnisses in der Redaktion hatte SPIEGEL ONLINE zunächst vermeldet, die NPD werde verboten. Wir bedauern dieses Versehen zutiefst und bitten um Entschuldigung." Zeit Online twitterte: "Unsere Finger waren eben etwas zu flink. Vielmals Sorry!"

Stimmt! Die NPD sollte erst vom Gericht verboten werden, wenn sie groß genug ist, das Gericht zu verbieten! Ach ne, halt... #npdverbot — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 17. Januar 2017

Sie ist pleite und keiner weiß, warum es sie gibt. #NPD ist kein Fall fürs Bundesverfassungsgericht sondern fürs Dschungelcamp. #NPDVerbot — extra3 (@extra3) 17. Januar 2017

Deutschlandradio-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen berichtet live aus dem Ü-Wagen in Karlsruhe zum NPD-Urteil.

12:10 @dlf live aus dem Ü-Wagen in Karlsruhe zum NPD Urteil des Bundesverfassungsgerichts pic.twitter.com/8WpyYeOh5A — Stephan Detjen (@stephandetjen) 17. Januar 2017

