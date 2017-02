Das Amt wird Donald Trump schon zähmen, so dachten viele, als der erklärte Nicht-Politiker zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde. Die ersten Tage lassen vermuten, dass das nicht so ist. Was bedeutet das für die amerikanische Gesellschaft - und den Rest der Welt? Mehr

In seiner Antrittsrede kündigte Donald Trump an, sich gegen Mexiko und andere Länder abschotten zu wollen. Er droht mit einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und mit hohen Importzöllen für Unternehmen. Was bedeutet das für die deutsch-amerikanische Freundschaft?Mehr