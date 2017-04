Nachschlagewerk zu "Minecraft" Wo ein Blitz Schweine in Zombies verwandelt

Von Marcus Richter

Buchcover "200 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest" (Fischer Verlag / dpa / Deutschlandradio)

Das Computerspiel Minecraft ist zwar schon acht Jahre alt, aber immer noch erfolgreich: Weltweit spielen regelmäßig rund 40 Millionen Menschen das Spiel. Für geübte Spieler gibt es ein entsprechendes Nachschlagewerk, das in den Bestsellerlisten ganz oben steht.

Was ist das für ein Buch?

Man könnte sagen ein "Tipps & Tricks" für das Computerspiel Minecraft. Dieses Spiel hat ja keine eigene Geschichte, sondern ist mehr oder weniger ein universeller Baukasten: Eine Welt, die aus Blöcken besteht. In dieser Welt können Spieler herumlaufen und die Welt erkunden und die Blöcke fast beliebig kombinieren - wie ein Baukastensystem.

Dieses Buch ist ein Lexikon von Dingen, nicht so ganz auf den ersten Augenblick offensichtlich sind. Auf den ersten Seiten wird zum Beispiel beschrieben, dass sich herumlaufende Schweine bei einem Blitzeinschlag in Zombies verwandeln oder es wird erklärt, wie man besondere Befehle benutzen kann, um sich ein Kaninchen anzuschaffen, das ein besonderes Aussehen hat. Es ist also ein Nachschlagewerk, ein Reiseführer - aber für die, die das Spiel schon kennen.

Warum ist das so erfolgreich?

Das liegt erst einmal an Minecraft selbst: Das Spiel hat eine unglaubliche Verbreitung, obwohl es acht Jahre alt ist, gibt es immer noch viele aktive Spielende: 40 Millionen spielen wenigstens einmal im Monat. Minecraft ist ein eigenes Universum geworden, es gibt ganz viel Merchandise, sogar auch eigene Lego-Figuren und Spielzeug. Und - damit hängt der Erfolg des Buches zusammen: Eine rege YouTube-Community.

"SparkOfPhoenix" ist nicht einfach nur ein seltsamer Autorenname - das ist ein 24-jähriger YouTuber mit fast 1 Million Abonnenten. Und der hat seit 2013 eben ein Format "Dinge über Minecraft, die du noch nicht wusstest". Und dadurch ist der Erfolg des Buches zu erklären: Es ist eben ein Fanartikel - so wie sich Musikfans vielleicht irgendwann einen Bildband ihrer Lieblingskünstler kaufen, kaufen sich Minecraft oder SparkOfPhoenix-Fans das Buch.

Soll ich das lesen?

Wenn man viel Minecraft spielt oder spielen will: ja, ansonsten nicht. Das Buch richtet sich definitiv an Menschen, die das Spiel schon gut kennen - es setzt sowohl Kenntnisse in Bedienung als auch von Spielinhalten voraus und steigt eben genau da ein, wo es Menschen, die das Spiel schon gut kennen, versteckte Überraschungen zeigen kann.

Aber: Wenn man jemanden kennt, der gerne in Minecraft unterwegs ist, kann das ein gutes Geschenk sein.

Spark Of Phoenix: "200 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest"

Fischer Verlag

240 Seiten, EUR 9,99