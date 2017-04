Nach dem Anschlag in St. Petersburg Keine Farben für Russland

Nach dem Anschlag in St. Petersburg wurde das Wahrzeichen von Berlin nicht in den russischen Landesfarben angestrahlt. (picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

Nach den Terroranschlägen in London, Paris und Istanbul wurden als Zeichen der Solidarität die jeweiligen Landesflaggen auf das Brandenburger Tor projiziert. Doch nach der Explosion in St. Petersburg blieb eine solche Geste aus. Der Berliner Senat hat dafür eine bürokratische Erklärung.

Im Gegensatz zu St. Petersburg waren die genannten Orte Partnerstädte von Berlin. Davon solle nur Ausnahmefällen abgewichen werden, begründete dies der Berliner Senat gegenüber der DPA. Dabei hat es schon zahlreiche Ausnahmen gegeben.

Zum Beispiel erstrahlte das Berliner Wahrzeichen nach den Anschlägen in Nizza und Jerusalem in den Nationalfarben der Länder. Nachdem ein islamistischer Attentäter im Juni vergangenen Jahres in Orlando (Florida) in einem Club von Homosexuellen rund 50 Menschen ermordet hatte, hatte das Brandenburger Tor in den Farben des Regenbogens gestrahlt.

So zeigte sich das Brandenburger Tor bereits als Zeichen der Solidarität

Im Internet wurde dies stark diskutiert.

Wenn Berlin das nur bei Partnerstädten(&Ausnahmen) macht,aber auf keinen Fall für Russland: Hier meine Solidarität den Opfern.#StPetersburg pic.twitter.com/EWefNfvCyS — Rudolph Freshokowski (@RudolphFresh) 3. April 2017

Bei der Explosion in einem Waggon der St. Petersburger U-Bahn waren am Montagnachmittag elf Menschen getötet und viele weitere verletzt worden.

Programmtipp: Ab 14:07 Uhr im Kompressor: Wann haben Symbole ihre Kraft verloren?