Mythen aus der Edda Nordischer Tiefgang

"Sifrid, Sifride" und "Thors Hammer. Ein EddaKlangFragment"

Von Joachim Knauth

Der Komponist Richard Wagner, Foto eines Gemäldes von 1843 (picture alliance / dpa / Zentralbild)

Die Walküre Sifride bringt auf Odins Geheiß Kämpfern den Tod. Doch sie beklagt die Jugend der Gefallenen: "Walhall quillt über vor jungen Helden!"

Zur Strafe muss Sifride als "Brünhild" ein irdisches Leben führen. So begegnet sie Sifrid.

Regie: Karlheinz Liefers

Mit: Martin Seifert, Johanna Schall, Klaus Hecke, Victor Deiß, Hermann Beyer, Hildegard Alex, Harald Warmbrunn, Götz Schubert, Frank Lienert, Silke Mathias, Carl Martin Spengler, Winfried Wagner, Margit Meller, Antje Weber, Kai-Britt Schrader, Katrin Martin, Ulrich Lipka

Komposition: Georg Katzer

Ton: Ingeborg Kiepert, Sylvia Milchmeyer

Produktion: Deutschlandsender Kultur 1992



Länge: 44'21



Joachim Knauth, 1931 geboren in Halle, arbeitete als Dramaturg und Schriftsteller. Er verfasste u.a. Dramen, Drehbücher, Übersetzungen und Features. In seinen Hörspieltexten verhandelt er oft Sagen und Mythen, so etwa in "Prometheus" oder "Der Nibelungen Not".



Georg Katzer, Jahrgang 1935, prägte die elektronische und Neue Musik in der DDR. 1990 gewann er den Hörspiel-Sonderpreis für die Musik in "Der Nibelungen Not".



Thors Hammer. Ein EddaKlangFragment

Von Kai Grehn

Regie: Kai Grehn

Mit: Kai-Uwe Kohlschmidt, Arta Preuß, Sonja Herrmann, Kai Grehn

Komposition: Toby Burdon, Tilman Fürstenau, Kai-Uwe Kohlschmidt

Ton: Rolf Biemelt, Chris Hinze

Autorenproduktion im Auftrag von DLR Berlin 1996



Länge: 41'02

Kai Grehn, 1969 in Grevesmühlen geboren, Autor und Regisseur für Theater und Hörspiel. "Thors Hammer", zunächst als Tanztheater konzipiert, gelangte 1994 im Waschhaus Potsdam zur Uraufführung. Die Radiofassung entstand gemeinsam mit der Rockgruppe SANDOW. Die meisten seiner Hörspiele sind auch als Hörbücher erschienen, u.a. "Die Geschichte vom Franz Biberkopf" nach Alfred Döblin (SWR/BR/RBB 2007) oder "Der geheimnisvolle Fremde" von Mark Twain (DKultur 2013), "Die Zwangsjacke" von Jack London (DKultur 2016). Für "Die künstlichen Paradiese" erhielt er 2012 den Deutschen Hörbuchpreis.



Die Kai-Grehn-Homepage: www.kaigrehn.de