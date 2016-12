Mystik meets Zen Jacob Räume Zen

Von Johannes S. Sistermanns

Ein Zen-Garten im Ryoan-ji Tempel in Kyoto. (picture alliance / dpa)

"Jacob Räume Zen" verknüpft die Texte und visionären Bilder von Jacob Böhme (1575 1624) mit Erfahrungen und Aussagen des Zen-Buddhismus.

Die geistige Nähe dieser geografisch so entfernten Welten nutzt Johannes S. Sistermanns, um die jeweiligen Klangräume miteinander in Berührung zu bringen. Böhmes Texte werden aus seiner Heimatstadt Görlitz in japanische Alltags- und Klosterräume versetzt. Worte von Zen-Mönchen reisen akustisch von Japan in die Lebensräume Jacob Böhmes. Im Verlauf des Stückes verweben sich die Klänge miteinander. Sie schaffen eine Atmosphäre des begriffslosen Erkennens, in der Böhmes Erfahrungen wortlos aufgehen.

Mit:

Naomi Grundke - Sopran

Wolfgang Schliemann - Schlagzeug

Takeshi Shinohara - Shakuhachi

Zuiten Kashida - Rezitation

Josef Grochalla, Stefan Fricke - Stimmen und Schritte

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2007



Länge: 52'02

Jakob Böhme (1575 - 1624) war ein deutscher Mystiker, Philosoph und christlicher Theosoph.

Johannes S. Sistermanns, Jahrgang 1955, Komponist, Installations- und Performancekünstler, lebt in der Nähe von Köln. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Karl‑Sczuka-Förderpreis 1997.