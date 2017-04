Muslime und Christen in Indonesien Wenn Religion im Wahlkampf instrumentalisiert wird

Moritz Kleine-Brockhoff im Gespräch mit Dieter Kassel

Gotteslästerung: Basuki Tjahaja Purnama muss sich vor Gericht verantworten (dpa/picture-alliance/Tatan Syuflana / Pool)

Der Gouverneur von Jakarta war bisher ein Christ - ungewöhnlich für ein muslimisches Land wie Indonesien. Wiedergewählt worden ist er nicht, obwohl zwei Drittel der Bürger mit seiner Arbeit zufrieden waren. Moritz Kleine-Brockhoff von der Friedrich-Naumann-Stiftung über mögliche Gründe.

Indonesien ist das größte muslimische Land der Welt - und doch war der Gouverneur der Hauptstadt Jakarta bisher ein Christ. Wiedergewählt worden ist Basuki Tjahaja Purnama allerdings nicht, er unterlag jetzt seinen muslimischen Konkurrenten. Der wesentliche Grund dafür könnte sein, dass Purnama derzeit wegen Blasphemie vor Gericht steht. So drängt sich der Verdacht auf, dass der Grund für seine Wahlniederlage nicht in seiner Politik, sondern in seinem Glauben liegt.

Moritz Kleine-Brockhoff, Projektleiter Indonesien und Malaysia bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, bestätigte diese Einschätzung im Deutschlandradio Kultur. Indonesien sei eigentlich ein Land, in dem die unterschiedlichen Religionen friedlich und respektvoll miteinander umgingen. Doch in Jakarta habe eine Kampagne konservativer Kräfte gegen Purnama dafür gesorgt, dass sein Christsein plötzlich eine Rolle spielte: "Man hat den Wählern eingebläut: Ihr dürft keinen Nichtmuslim wählen."

Das schlechte Beispiel könnte nun Nachahmer finden

Die Instrumentalisierung der Religion im Wahlkampf sei in Indonesien völlig neu, sagte Kleine-Brockhoff. Er fürchtet nun, dass das Beispiel Nachahmer findet - eben auch, weil die Kampagne erfolgreich war. Und jeder, der jetzt dagegen aufstehe, setzte sich dem Verdacht aus, kein frommer Muslim zu sein, so der Experte.

Blick über ein altes Wohnviertel in Jakarta (picture alliance / dpa / Kurt Scholz)

Der Prozess gegen Purnama - mit dessen Arbeit als Gouverneur über zwei Drittel der Bürger in Jakarta nach Umfragen eigentlich zufrieden waren - läuft derweil weiter. Er hatte sich im Wahlkampf darüber beschwert, dass seine politischen Gegner einen Koranvers gegen ihn instrumentalisierten, "den man dahingehend interpretieren kann, dass Moslems keinen Nichtmuslim als politischen Führer wählen dürfen". Purnama habe darauf reagiert und gesagt: "'Lasst euch nicht von denen irreleiten.'" Daraus sei dann die Anklage wegen Blasphemie gestrickt worden, so Kleine-Brockhoff.