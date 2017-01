Museum Barberini eröffnet mit Monet, Rodin und Nolde

Freitag, 20. Januar 2017

Das neue Potsdamer Kunstmuseum Barberini hat für seine Eröffnungsschauen hochkarätige Kunst aus der ganzen Welt zusammengetragen - darunter etliche Arbeiten von Monet und Rodin. Museen aus Paris, St. Petersburg, Jerusalem und Washington sowie Privatsammler stellten außergewöhnliche Werke zur Verfügung, wie Museumsstifter und Software-Milliardär Hasso Plattner mitteilte. "Das ist ein großer Vertrauensbeweis", sagte der Kunstmäzen vor der morgigen Eröffnung des Museums. Innerhalb von drei Jahren wurde in der alten Potsdamer Mitte der Palast Barberini aus dem 18. Jahrhundert wieder aufgebaut. Er war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Hinter der historischen barocken Fassade verbirgt sich nun ein moderner Museumsbau mit 17 Ausstellungssälen. Plattners Stiftung trägt das Museum. Am Freitag wird es offiziell mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet.

Ein italienischer Richter habe der Rückgabe zugestimmt, teilte der Direktor des Van-Gogh-Museums, Rueger, mit. Der "Strand von Scheveningen" und "Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern" waren vor 14 Jahren in einer spektakulären Aktion gestohlen worden waren. Die Diebe waren damals mit einer Leiter auf das Dach des Amsterdamer Museums geklettert, hatten eine Scheibe eingeschlagen und sich dann in den Ausstellungsraum abgeseilt. Im September 2016 fanden italienische Ermittler die Bilder bei einer Razzia im Haus eines neapolitanischen Drogenbarons. Die niederländische Kulturministerin Jet Bussemaker sprach von einer "exzellenten Nachricht". Jeder werde "diese Werke bald wieder im Van-Gogh-Museum genießen können".

Italien gibt zwei gestohlene Van-Gogh-Bilder an ein Museum in Amsterdam zurück.

Robert Redford würdigt die Bedeutung politischer Dokumentationen.

Der Schauspieler und Oscarpreisträger Robert Redford (80) hat am Donnerstagabend im US-Wintersportort Park City (Utah) das Sundance Filmfestival eröffnet. Es ist das größte Festival für unabhängige, außerhalb Hollywoods produzierte Filme. Bis zum 29. Januar werden über 120 Spielfilme sowie Dokus und Kurzfilme aus Dutzenden Ländern gezeigt.



Unter den Eröffnungsfilmen ist die Dokumentation "An Inconvenient Sequel", die Fortsetzung des Oscar-gekrönten Films "Eine unbequeme Wahrheit", in dem der frühere US-Vizepräsident und Klimaaktivist Al Gore vor zehn Jahren die globale Erwärmung beleuchtete.



Das Festival sei nicht direkt politisch, sagte Redford angesichts der anstehenden Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Es sei aber sehr wichtig, Filmschaffende darin zu unterstützen, ihre Geschichten zu erzählen, auch mit politischen Inhalten.