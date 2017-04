Moloch und Metropole Großstädte

Von Olga Hochweis

Times Square in New York (picture alliance / dpa / Justin Lane)

Es sind die Städte, in denen sprichwörtlich nicht geschlafen wird. Verführerisch locken die Verheißungen von Vielfalt und Zerstreuung in einer Metropole - sofern man das nötige Kleingeld besitzt. Paradoxerweise leiden gleichzeitig aber nirgendwo sonst so viele Menschen unter Vereinzelung und Einsamkeit wie in der Anonymität einer Großstadt.

Und doch: was kann mehr Energien freisetzen als die Begegnung mit einer echten Metropole! Speziell junge Menschen kennen dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn es nach Jahren in der provinziellen Einöde des Elternhauses endlich in die weite Welt hinausgeht. Regelrecht befreiend wird da die euphorisierende Wirkung von Städten wie New York oder Bangkok. Aber spätestens, wenn es darum geht, mit Kind oder Kegel einen dauerhaften Ort zum Leben zu finden, kommen dem einem oder anderen die ersten Zeilen des Gedichts über Berlin "Das Ideal" von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1927 in den Sinn:

Ja, das möchste:

Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,

vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;

mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,

vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn -

aber abends zum Kino hast du´s nicht weit.

