Mit einer gewissen Magie Videokünstler Christian Jankowski übernimmt unseren Instagram-Kanal

Christian Jankowski (privat)

Er provoziert und dokumentiert - Christian Jankowski ist eine schillernde Figur der Gegenwartskunst. Einst ging er mit Pfeil und Bogen in den Supermarkt, während der Berlinale bespielt der Ausnahmekünstler den Instagram-Auftritt von Deutschlandradio Kultur. Wir haben ihn interviewt.

Der Künstler und Professor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Christian Jankowski gehört zur internationalen Jury der Berlinale Shorts 2017.

Jankowski arbeitet im Bereich der Konzept- und Medienkunst mit Film, Video, Fotografie und Performance, aber auch mit Malerei, Bildhauerei und Installation. Besonders beschäftigt er sich mit der performativen Interaktion zwischen Künstler und einem Publikum fernab des professionellen Kunstbetriebs. Seine Arbeiten sind in zahlreichen Museen und Sammlungen vertreten und wurden unter anderem 1999 und 2013 auf der Biennale von Venedig gezeigt. 2016 kuratierte er die Europäische Biennale für zeitgenössische Kunst "Manifesta 11" in Zürich. Jankowski hat eine Professur für Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart inne.

Herr Jankowski, Sie sind Videokünstler. Was ist für Sie ein guter Film?

Die ganze erste Staffel der Tagesschau.

Sie sind Künstler und Kurator, bei der Berlinale aber als Juror unterwegs. Wie unterscheidet sich der Blick als Juror im Gegensatz zum "normalen" Zuschauen?

Mein Blick ist der Gleiche, genauso normal und unnormal wie immer. Jetzt wird nur über jeden Film zusammen in der Jury gesprochen und dabei ändern sich die Ansichten und Bedeutungen, die man den Sachen gibt - wenn alles gut geht.

Sie übernehmen unseren Instagram-Account. Was mögen Sie an Instagram?

Den Namen.

Sind Sie auch privat auf Instagram? Können Sie uns ihre drei liebsten Accounts zum Folgen empfehlen?

Privat noch nicht, vielleicht ändert sich das.

Den Instagram-Account von Instagram finde ich irre spannend und natürlich diesen.

Welches Instagram-Klischee wollen Sie unbedingt vermeiden? Und welches nicht?

Keines, immer wenn ein Mensch etwas zum ersten Mal macht, hat es eine gewisse Magie.

Anke Engelke bekommt Goldenen Bären für Moderation! #ChristianJankowski @berlinale_shorts #Berlinale #BerlinaleShorts #Berlinale2017 #InstagramTakeover #DKulturBerlinale Ein von Deutschlandradio Kultur (@dkultur) gepostetes Foto am 10. Feb 2017 um 2:12 Uhr

(oma)