Miriam Stein Abschied von der Angst

Moderation: Katrin Heise

Die Kulturjournalistin und Buchautorin Miriam Stein. (Rasmus Weng Karlsen / Suhrkamp Verlag)

Die Autorin Miriam Stein wurde als Baby in einem Schuhkarton auf der Straße ausgesetzt. Wir sprechen mit ihr unter anderem über die Angstkrankheit ihrer Adoptivmutter, die sie in ihrem neuen Buch "Das Fürchten verlernen" beschreibt, und ihren Umgang mit der eigenen Familiengeschichte.

Warum fährt die eine Freundin plötzlich nicht mehr mit der U-Bahn und die andere geht auf einmal jeden Tag schwimmen? Ängste vor Terror, Alter oder sozialem Abstieg scheinen unsere Gesellschaft immer mehr in ihren Bann zu ziehen.

Die Journalistin und Autorin Miriam Stein weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Menschen unter solchen Ängsten leiden können. Über das Leben mit ihrer angstkranken Mutter und darüber, wie man sich von Ängsten befreit, hat sie einen Roman geschrieben.

Womöglich hat sie die Geborgenheit besonders vermisst, die ihr ihre von Angst befangene Mutter nicht geben konnte. Denn Miriam Stein ist ein Adoptivkind aus Südkorea und wurde als Baby in einem Schuhkarton auf der Straße ausgesetzt. Trotzdem schafft sie es, die eigenen Ängste beiseite zu schieben und stürzt sich in Abenteuer nach dem anderen. Als sie selbst schon Mutter ist, bekommt sie in einer U-Bahn in Berlin eine Panikattacke. Die Geschichte ihrer Adoptivmutter holt sie ein.

Über persönliche und gesellschaftliche Ängste, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, und den Mut, sich ihnen zu stellen, unterhält sich Katrin Heise mit Miriam Stein in der Sendung "Im Gespräch" am 20.Januar ab 9.07 Uhr.