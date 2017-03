Mimikexperte Dirk Eilert Was unser Mienenspiel verrät

Moderation: Britta Bürger

Mimikexperte Dirk Eilert (Hans Scherhaufer)

Dirk W. Eilert ist als Mimik-Leser in den Medien ein gefragter Mann. Regelmäßig analysiert er die Gesichtsausdrücke und Körpersprache von PolitikerInnen und Prominenten. Er sagt, dass Martin Schulz authentisch wirke und Donald Trump inzwischen immer mehr Stresszeichen aufweise.

Mit Klischees aufräumen

In seiner Arbeit will er auch mit Klischees aufräumen: Eilert sagt, die Pinocchio-Nase gebe es nicht und verschränkte Arme deuteten nicht auf Verschlossenheit hin. In seinem Buch "Der Liebescode" gibt er Menschen Flirt-Tipps und Hilfestellungen, Mimik und Gestik des Gegenübers richtig zu deuten.

Das Lesen von Gesichtern ist ein wichtiges Element in seiner Arbeit als Coach geworden. Dabei stand dem Diplom-Verwaltungswirt mal eine Beamten-Karriere in Aussicht. Doch die hat er ausgeschlagen.