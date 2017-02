Michael Schiefel und Wood & Steel Trio Hanns Eisler aus Jazzperspektive

Moderation: Matthias Wegner

Der Sänger Michael Schiefel beim Jazzfest Berlin 2016. (Camille Blake)

Zu den besonders bemerkenswerten Konzerten beim Jazzfest Berlin 2016 gehörte der Auftritt des Sängers Michael Schiefel zusammen mit dem Berliner "Wood & Steel Trio". Im Mittelpunkt des Abends standen wenig bekannte Lieder des Komponisten Hanns Eisler, interpretiert aus Jazzperspektive.

Hanns Eisler's "Hollywood Songbook” ist eine Zusammenstellung von Stücken, die unter Verwendung von Texten von Bertolt Brecht, Goethe, Pascal und anderen in den Jahren 1938 bis 1943 in Los Angeles entstanden sind, als der 1898 in Leipzig geborene Komponist im amerikanischen Exil lebte.

Sänger Michael Schiefel und Bassist Marc Muellbauer haben diese nur wenig bekannten und wenig gespielten Stücke ausgegraben und neu arrangiert für Stimme und Trio (Bass / Steel Guitar / Marimba und Vibraphon). Herausgekommen ist ein sehr nachdenklicher, emotionaler, vor allem aber auch beglückender Abend im Berliner "Institut Francais".

Michael Schiefel und das Wood & Steel Trio

Eisler's Hollywood Songbook

Jazzfest Berlin

Aufzeichnung vom 4.11.2016