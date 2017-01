Das neue Sicherheitskonzept von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht der Berliner Jura-Professor Christoph Möllers kritisch. Zentralisierung von Behörden passe nicht in die Zeit. Außerdem seien diese in Phasen der Umorganisation lange mit sich selbst beschäftigt. Mehr

Jammern sei in der Politik überflüssig, sagt der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Er habe aus politischen Gründen noch nie gejammert und blicke optimistisch in das Wahljahr 2017.

Der britische Kunstkritiker John Berger ist tot. Regisseur Christopher Roth drehte ein Filmporträt über ihn. Angelehnt an Bergers berühmtes Essay "How to see animals" sei es darin um die Sicht des Universaldenkers auf Tiere und das Landleben gegangen, erklärt Roth.