Kulturnachrichten

Sonntag, 29. Januar 2017

Max-Ophüls-Preis für österreichischen Spielfilm "Siebzehn" Jugendfilm setzte sich gegen 15 andere Spielfilme durch Die Regisseurin Monja Art beschäftigt sich in ihrem Spielfilm-Debüt "Siebzehn" mit Machtspielen in jugendlichen Liebesbeziehungen. Die Jury lobte, wie "sensibel und entschlossen inszeniert", der Film von der ersten Liebe und der Suche nach der eigenen Identität erzählt. Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch als 17-jährige Paula wurde mit dem Preis als beste Nachwuchsschauspielerin geehrt. Bester Nachwuchsschauspieler wurde Leonard Kunz für seine Rolle in "Jenny" von Lea Becker. Insgesamt wurden beim 38. Max-Ophüls-Filmfestival 15 Preise verliehen. Das Festival in Saarbrücken zählt zu den wichtigsten Foren für Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zuckerberg kritisiert Trump für Einwanderungspolitik Facebook-Gründer ruft dazu auf, für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige die "Türen offen" zu lassen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump mit pauschalen Einreiseverboten und Abschiebungen kritisiert. "Die Vereinigten Staaten sind eine Nation von Einwanderern, und wir sollten stolz darauf sein", schrieb Zuckerberg auf seiner Facebookseite. Darin verwies er auch auf die Herkunft seiner Ur-Großeltern, die aus Deutschland, Österreich und Polen gekommen seien. Die Erlasse zur Einwanderung beunruhigten ihn, schrieb Zuckerberg. Er rief zudem dazu auf, für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige die "Türen offen" zu lassen. Einige seiner besten Schüler seien Kinder illegaler Einwanderer ohne Papiere gewesen, als er vor einigen Jahren an einer örtlichen Schule Unterricht gegeben habe. "Auch sie sind unsere Zukunft", erklärt der 32-Jährige. Trump hatte am Freitag die Einreise aller Flüchtlinge in die USA für vorerst 120 Tage verboten.

Stampa neuer Leiter des Festspielhauses Baden-Baden Intendant des Dortmunder Konzerthauses übernimmt ab Sommer 2019 Der Intendant des Dortmunder Konzerthauses, Benedikt Stampa, wird neuer künstlerischer Leiter des Festspielhauses Baden-Baden. Der 51-Jährige soll das Amt nach dpa-Informationen im Sommer 2019 übernehmen. Zuvor hatte der Stiftungsrat der privaten Trägerstiftung des Festspielhauses die Personalie abgesegnet. Stampa folgt auf Andreas Mölich-Zebhauser, der das Haus in Baden-Baden seit 1998 leitet und zum Ende der Saison 2018/2019 in den Ruhestand geht. Der aus dem westfälischen Emsdetten stammende Musikmanager Stampa war vor seinem Wechsel nach Dortmund Geschäftsführer der Laeiszhalle, der früheren Musikhalle Hamburg. Die Leitung des damals noch jungen Konzerthauses Dortmund übernahm er im Jahr 2005. Er entwickelte dort Formate wie "Popabo" und "Exklusivkünstler", unter anderem auch um ein junges Publikum für die Klassik zu gewinnen.

Fotograf Lennart Nilsson gestorben Fötenaufnahmen machten ihn weltberühmt Der für seine Aufnahmen von Föten berühmte schwedische Fotograf Lennart Nilsson ist tot. Wie seine Familie der schwedischen Nachrichtenagentur TT sagte, starb er im Alter von 94 Jahren. Zunächst Kriegs- und Porträtfotograf, wandte er sich in den 50er Jahren der Fotografie mit optischen Makrospezialgeräten zu. 1959 veröffentlichte er ein vielbeachtetes Werk über Ameisen. Später fotografierte Nilsson mit Hilfe von Endoskopen in den Mutterleib hinein. Das New Yorker Magazin "Life" brachte Nilssons Bild eines in seiner Fruchtblase schwimmenden Embryos 1965 auf seiner Titelseite. Damit war der Fotograf mit einem Schlag weltbekannt. Der darauf folgende Band "Ein Kind entsteht" - eine Bilddokumentation über entstehendes Lebens im Mutterleib - ist bis heute weltweit ein Bestseller. Darin findet sich auch das berühmte Bild eines Fötus, der an seinem Daumen zu lutschen scheint.

Hans Otto Theater sucht neuen Intendanten Amtszeit von Tobias Wellemeyer endet im Sommer 2018 Die Stadt Potsdam sucht einen neuen Intendanten für das Hans Otto Theater und schreibt die Stelle aus. Die Amtszeit von Tobias Wellemeyer ende im Sommer 2018 nach neun Jahren, teilte die Stadt mit. Wellemeyer und Oberbürgermeister Jann Jakobs hatten zum Jahresende den Wechsel vereinbart. Die Landeshauptstadt strebe neue künstlerische Impulse an, hieß es. Die Bewerber sollen demnach Konzepte vorlegen, wie sie das künstlerische Profil stärken und das Haus mit seinen personellen und finanziellen Ressourcen erfolgreich führen wollen. Der künftige Intendant soll gleichberechtigt mit dem Geschäftsführenden Direktor das Haus leiten. Zur Auswahl des Kandidaten wird eine Findungskommission gebildet.