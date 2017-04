Mit unseren Daten machen wir uns transparent, die Kontrolle darüber haben wir aber meist nicht. So ähnlich könnte es bald unseren Gedanken ergehen: Bisher waren sie unerreichbar, doch Wissenschaftler wollen mit Hilfe von Brain-Computer-Interfaces in Gehirne eindringen. Mehr

Wer mit der Bahn fährt, der muss auch das Warten in Kauf nehmen. Aber während vor 100 Jahren noch riesige Wartesäle im Stile von Tempeln dem Reisenden Zeit zur Einkehr boten, darf er heute nur zwischen lauten DB-Lounges oder glitzernden Shopping Malls wählen. Mehr

Die USPD war im April 1917 aus der Spaltung der deutschen Sozialdemokratie hervorgegangen. In ihr sammelten sich Kräfte, die gegen eine Weiterführung des Krieges waren und eine Zusammenarbeit mit der Regierung ablehnten. Am 6. April traf sich diese Gruppe in Gotha. Mehr