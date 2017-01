Martina Gedeck "Manchmal bin ich eine Blume"

Moderation: Susanne Führer

Die Schauspielerin Martina Gedeck (imago / Sven Simon)

Sie wirkt immer anders, lässt sich nicht auf einen bestimmten Typus festlegen: Martina Gedeck ist hierzulande einer der gefragtesten Schauspielerinnen. Im Gespräch mit Susanne Führer erzählt sie, wie sie sich die Verwandlung für ihre Rollen erarbeitet.

Martina Gedeck gehört zu den gefragtesten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Obwohl sie einerseits allgegenwärtig zu sein scheint – zuletzt war sie im Kinofilm "Gleißendes Glück" zu sehen – wirkt sie doch immer wieder anders, lässt sich nicht festlegen auf einen bestimmten Typus. Ihre Schauspiel-Kunst wurde daher auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Im Deutschlandradio Kultur erzählt Martina Gedeck, wie sie sich ihre Rollen erarbeitet, was sie am Radio liebt und wie sie sich beim Schau-Spielen verwandelt, ob in einen Menschen oder in einen Gegenstand.