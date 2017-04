Martin Graff Europäer, Elsässer, Franzose

Moderation: Susanne Führer

Der elsässische Autor Martin Graff (picture alliance / dpa / Elisabeth Legrain)

Seine Muttersprache ist Elsässisch, seine Profession ist Grenzen überwinden. In seinen TV-Dokumentationen wie in seinen Büchern thematisiert der Autor Martin Graff die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Frankreich und Deutschland.

"Ich bin zunächst Europäer, dann Elsässer, dann Franzose", sagt der Journalist und Autor Martin Graff. Geboren wurde er 1944 in Munster, seine Muttersprache ist Elsässisch, seine Profession: Grenzen überwinden. In seinen TV-Dokumentationen wie in seinen Büchern thematisiert Graff die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Frankreich und Deutschland, dabei wechselt er gern die Sprachen: vom Französischen ins Deutsche ins Elsässische und zurück.

Susanne Führer möchte von Martin Graff erfahren, warum er den Pfarrerberuf für den des Journalisten aufgegeben hat, welche Bedeutung die elsässische Geschichte für ihn hat und mit welchen Gefühlen er auf die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich blickt.