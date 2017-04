Marina Weisband "Politik soll glücklich machen"

Moderation: Susanne Führer

Marina Weisband (Lars Borges)

Das Internet hat ihr Leben geprägt: Marina Weisband trat 2009 den "Piraten" bei, wo sie 2011 politische Geschäftsführerin wurde. Inzwischen ist Weisband bei der Piraten-Partei ausgetreten und engagiert sich für direkte Demokratie.

Mit 13 Jahren bekam sie zum ersten Mal Zugang zum Internet und fand übers Chatten endlich Freunde in Deutschland. Marina Weisband, die als "Tschernobyl-Kind" in ihren ersten Lebensjahren sehr oft krank war, kam sieben Jahre zuvor, 1993, mit ihren Eltern aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew in die Bundesrepublik. Die jüdische Familie gehörte zu den sogenannten Kontingentflüchtlingen.

Das Netz sollte für Marina Weisband immer prägend bleiben. Sie trat 2009 den "Piraten" bei und wurde 2011 als deren politische Geschäftsführerin zu dem Gesicht der Partei. Allgegenwärtig war ihr Gesicht auch auf dem Höhepunkt der Ukrainekrise. Sie galt als beliebter Gast in Talkshows zu dem Konflikt. Inzwischen ist es um die Ukraine stiller geworden und Weisband ist längst bei den Piraten ausgetreten.

Doch auch nach ihrem Ausstieg aus der Tagespolitik engagiert sie sich für mehr direkte Demokratie: Seit 2014 leitet sie beim Verein "politik-digital" das Projekt "aula", das die politische Bildung und demokratische Beteiligung von Schülerinnen an ihren Schulen verbessern will - mit digitalen Mitteln. Seit einigen Monaten ist sie Mutter, ein Grund mehr, sich für Erziehungsfragen zu interessieren.

"Wenn du dich nicht um die Politik kümmerst, dann kümmert sich die Politik irgendwann um dich", zitiert Marina Weisband in ihrem Buch "Wir nennen es Politik" ein russisches Sprichwort. Das scheint auch ihr persönliches Motto zu sein. "Im Gespräch" mit Susanne Führer erzählt sie von ihrem Werdegang, von ihren ukrainischen Wurzeln sowie von ihrer persönlichen "Politiker-Ausbildung" - ab 9.07 im Deutschlandradio Kultur.