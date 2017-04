Marilyn Monroes letzte Villa steht zum Verkauf

Sonntag, 23. April 2017

Die Villa, in der Marilyn Monroe vor 55 Jahren tot aufgefunden wurde, steht zum Verkauf. Der Preis liegt nach Angaben der Maklerfirma bei umgerechnet rund 6,4 Millionen Euro. Das im spanischen Stil erbaute in einer Sackgasse ruhig gelegene Haus befindet sich in Brentwood, einem noblen Stadtteil von Los Angeles. Es wurde 1929 gebaut, hat vier Schlafzimmern, einen Pool und einen großen Garten. Die Zeitschrift "Variety" berichtete, dass Monroe die Villa nur wenige Monate vor ihrem Tod gekauft habe. In der Nacht zum 5. August 1962 wurde die Schauspielerin tot in ihrem Schlafzimmer entdeckt. Seit Monroes Tod wurde das Haus mehrere Male verkauft, zuletzt im Jahr 2010.

Tausende von Menschen protestieren gegen "Alternative Fakten"

Mit Protestmärschen auf der ganzen Welt haben Tausende von Menschen für die Bedeutung der Wissenschaft und gegen US-Präsident Donald Trump demonstriert. Zu den ersten Demonstranten beim "March for Science" gehörten Wissenschaftler und ihre Unterstützer in Neuseeland. Vor allem der Klimaschutz war ein großes Thema. Die Kursänderung beim Klimaschutz in den USA und anderswo habe die Wissenschaftlergemeinde in Unruhe versetzt, sagten die Organisatoren in Neuseeland. Der Hauptprotestzug sollte direkt am Weißen Haus in Washington vorbeiziehen. Auch in Deutschland, unter anderen in Berlin, gab es Protestkundgebungen. Weltweit wollen sich mehr als 600 Städte an der Aktion beteiligen. Dem Netz von Aktivisten geht es darum, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu erhalten.