Maria Taylor: "In The Next Life" Folk-Songs für das nächste Leben

Von Tarik Ahmia

Die US-amerikanische Folksängerin Maria Taylor zu Gast bei Deutschlandradio Kultur. (Deutschlandradio / Tarik Ahmia)

Die Sängerin Maria Taylor meldet sich nach einer Familienpause mit dem Folk-Album "In The Next Life" zurück. Bei uns verrät die US-Amerikanerin, was sie in Zeiten des Schlafmangels künstlerisch inspiriert.

Fans kennen und schätzen an Maria Taylor seit Jahren ihre fein gezeichneten Folk-Pop-Songs ur-amerikanischer Prägung. Taylors Stimme, die im selben Moment stark und schwach klingt, bringt die Hörerinnen und Hörer zum Schmelzen. Dance-Rock-Superstar Moby bewunderte sie als "so leicht und doch voller Substanz".

Seit zehn Jahren als Solokünstlerin unterwegs: Die US-Sängerin Maria Taylor (Deutschlandradio / Tarik Ahmia)

Bekannt wurden Maria Taylor und ihre damalige Band Azure Ray ab 2002, nachdem Conor Oberst sie auf seinem Alternative-Folk Label Saddle Creek unter Vertrag nahm. Seit gut zehn Jahren veröffentlicht Maria Taylor nun Musik als Solokünstlerin.

Nach drei Jahren Kinderpause meldet sich Maria Taylor nun mit dem Album "In The Next Life" zurück und geht auf Deutschlandtour.

Im Tonart-Interview spricht die mittlerweile zweifache Mutter unter anderem über die Quellen künstlerischer Inspiration in Zeiten des Schlafmangels. Auf ihrer knallroten klassischen Gretsch-Gitarre spielt sie zudem einen exklusiven Akustik-Song.