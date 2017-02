Der Konvent Evangelischer Theologinnen beschäftigt sich derzeit auf seiner Jahrestagung mit "Christinnen am rechten Rand". Christine Böckmann vom Verein "Miteinander" sagt, die Kirche reagiere unsicher auf rechtes Gedankengut in den eigenen Reihen. Mehr

Tagung zu "Christinnen am rechten Rand"

Eigentlich sind sie ja so was von Seventies: politische Buttons, auf denen man die eigene Überzeugung der Welt gegenüber kundtut. Doch die Anstecker erleben offenbar gerade eine Renaissance. Was dahintersteckt, erklärt Stickerexperte Andreas Ullrich – und verrät uns seinen Lieblingsbutton.Mehr