Stephanie Rohde im Gespräch mit Max Oppel

Der iranische Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad hat einen Twitter-Account eingerichtet. Unter dessen Regierung wurde Twitter 2009 verboten. Nun hat er die Vorzüge von Social Media entdeckt und nutzt sie für innenpolitische Zwecke, sagt die Journalistin Stefanie Rohde.

Hinter dem Twitter-Auftritt des Ex-Präsidenten stecke eine große Ironie, kommentiert die Journalistin Stephanie Rohde im Deutschlandradio Kultur - denn unter Ahmadinedschads Regierung sei Twitter 2009 wegen der Proteste nach dessen Wahl verboten worden:



"Erst im November 2016 – das hat eigentlich kaum jemand mitbekommen – da wurde Twitter teilweise entsperrt. Teilweise heißt, dass nicht alle Internetservice-Provider den Iranern jetzt Zugang erlauben, aber eben die meisten. Das berichtet Human Rights Watch Iran. Millionen von Iranern können das Netzwerk jetzt frei nutzen. Das haben sie natürlich vorher auch gemacht, aber mit Umgehungen."



Ahmadinedschad habe bisher erst ein paar Tweets auf persisch und auf englisch veröffentlicht , sagt Rohde.

Chavez is alive until humanity is alive, freedom and truth is alive. He will return as freedom and justice will return. #porahora