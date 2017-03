MaerzMusik-Festival Neue Musik mit Denkanstößen

Berno Odo Polzer im Gespräch mit Martin Böttcher

Auch das Kraftwerk Berlin wird von der MaerzMusik bespielt: Hier die "Sleep"-Premiere von Max Richter aus dem vergangenen Jahr (MaerzMusik/ Berliner Festspiele / Camille Blake)

Das MaerzMusik-Festival in Berlin versteht sich nicht als reines Festival für Neue Musik. Es möchte sich gesellschaftlichen und politischen Themen widmen – daher auch der Zusatz "Festival für Zeitfragen".

Das MaerzMusik-Festival in Berlin (16. bis 26. März 2017) hat auch einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Aktuelle Themen werden in zahlreichen Konzerten, Lesungen und Ausstellungen aufgegriffen. Was die Besucher erwarten, auf was sie sich einstellen können, verrät der künstlerische Leiter Berno Odo Polzer.

Im Deutschlandradio Kultur senden wir Konzertmitschnitte von der MaerzMusik zu folgenden Terminen:

05.04.2017, 20.03 Uhr im "Konzert": Ensemble Modern, Walter-Smetak-Projekt

06.04./13.04./20.04.2017, 0.05 Uhr in "Neue Musik": KNM Berlin meets India