Literaturnobelpreisträger Derek Walcott gestorben

Samstag, 18. März 2017

Walcott starb am Freitag im Alter von 87 Jahren. "Seine Familie und Freunde werden ihn sehr vermissen", schrieben seine Töchter Elizabeth Walcott-Hackshaw und Anna Walcott-Hardy in einer Stellungnahme. "Die Kulturgemeinde, St. Lucia und die Welt haben eine literarische Ikone verloren", hieß es in einem Nachruf der Stiftung für kulturelle Entwicklung des Karibikstaats St. Lucia. Der Exekutivdirektor der internationalen Schriftstellervereinigung PEN, Carles Torner, teilte mit, "Walcott war zweifellos ein handwerklicher Meister. Ein Dichter, der Ton und Bild nahtlos aneinanderfügte". Walcott war 1992 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Er veröffentlichte mehr als 20 Gedichtbände und über 30 Theaterstücke.

Experte für Renaissancemalerei war bislang stellvertretender Direktor des Prado

Der Experte für Renaissancemalerei Miguel Falomir Faus übernimmt die Leitung des Prado-Museums in Madrid. Dies teilte das spanische Kulturministerium am mit. Falomir, bislang stellvertretender Direktor des Museums, wurde vom Vorstand des Museo del Prado für das Amt nominiert. Mit der Zustimmung des Ministerrates wurde die Ernennung offiziell, am 21. März wird der 1966 im spanischen Valencia geborene Kunstexperte sein Amt antreten. Sein Vorgänger Miguel Zugaza hatte im November angekündigt, das Haus nach 15 Jahren an der Spitze verlassen zu wollen. Er übernimmt das Museum der schönen Künste in Bilbao. Falomir leitete von 1997 bis 2015 die Abteilung für französische und italienische Malerei im Prado und war seit zwei Jahren stellvertretender Direktor, zuständig für Forschung und Restauration. Das spanische Nationalmuseum Prado gehört zu den bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, bekannt unter anderem für seine Sammlung an Werken von Dürer, Rubens, El Greco, Velázquez, Goya und Picasso.