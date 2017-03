Kulturnachrichten

Freitag, 17. März 2017

Literaturnobelpreis-Juror Torgny Lindgren gestorben Schriftsteller galt als einer der erfolgreichsten Autoren Schwedens Literaturnobelpreis-Juror Torgny Lindgren ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte die Schwedische Akademie mit. Sie entscheidet jedes Jahr über die bedeutende Auszeichnung. Lindgren gehörte dem Gremium seit 1991 an. Lindgren hatte erst als Lehrer gearbeitet, bevor er seine ganze Zeit dem Schreiben widmete. Seine reiche Produktion umfasst um die 30 Werke, hauptsächlich Romane, aber auch Novellen, Gedichte und Radiostücke. Den Durchbruch hatte der Schwede 1982 mit dem Roman «Der Weg der Schlange» geschafft, der wenige Jahre später verfilmt wurde.

Neue Software zur Dialekterkennung von Flüchtlingen Software soll Herkunftsangabe von Asylantragstellern verifizieren Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) steht unmittelbar vor einem Test mit einer Software zur Dialekterkennung. Dies solle helfen, die Herkunft von Asylbewerbern einfacher und sicherer festzustellen, berichten Medien. "Die Idee ist, von Asylantragstellern eine separate Sprachprobe aufzunehmen und einer automatischen Dialektanalyse zu unterziehen", sagte Julian Detzel, BamF-Referent im Bereich Grundsatzstrategie Digitalisierung und IT-Programm-Managment. Die ersten Tests sollen dem Bericht zufolge innerhalb der nächsten zwei Wochen beginnen. Mit einem routinemäßigen Einsatz des Systems sei aber nicht vor 2018 zu rechnen. Das System soll auf Technik zur Sprecher-Authentifizierung basieren, wie sie auch Banken und Versicherungen einsetzen; diese Technik soll speziell auf Dialekte zugeschnitten werden. Die Software soll den Entscheidern einen weiteren "Indikator" für die Einschätzung der Asylanträge an die Hand geben.

Roland Emmerich erhält ersten Carl-Laemmle-Preis Bennant nach dem schwäbischen Filmpionier und Universal-Gründer Laemmle Filmproduzent Roland Emmerich wird mit dem ersten Carl-Laemmle-Preis der Allianz Deutscher Produzenten ausgezeichnet. Der Regisseur von Filmen wie "Independence Day" oder "The Day After Tomorrow" erhält den mit 40 000 Euro dotierten Preis für sein Lebenswerk. Emmerich stammt genau wie der Namesgeber des Preises aus Schwaben. Der Filmpionier Carl Laemmle (1867-1939) wanderte 1884 im Alter von 17 Jahren von Laupheim in die USA aus. Er gründete später die Universal-Studios und gilt damit als ein Gründervater der Film-Traumfabrik Hollywood.

Köln legt Grundstein für neues Stadtarchiv Modernstes Kommunalarchiv Europas geplant Gut acht Jahre nach dem Einsturz des Stadtarchivs legt Kölns Oberbürgermeisterin Reker heute den Grundstein für einen Neubau. Am Rand der Innenstadt soll das modernste Kommunalarchiv Europas errichtet werden. Auf 20.300 Quadratmetern stehen für das Archivgut rund 58 Regalkilometer und 460 Planschränke zur Verfügung. Die Kosten für den Neubau werden mit 80,5 Millionen Euro beziffert. Mit einer Fertigstellung wird 2020 gerechnet. Das alte Archivgebäude war am 3. März 2009 bei U-Bahnbauarbeiten in der Kölner Südstadt eingestürzt. Zwei Anwohner kamen ums Leben. 95 Prozent des Archivbestands konnten von Feuerwehr, Hilfsorganisationen und hunderten freiwilligen Helfern geborgen werden. Die Archivalien werden derzeit restauratorisch gesichert und archivalisch wieder geordnet.

Friedenspreisträgerin Emcke kritisiert zunehmenden Hass "Ich denke, wir haben Extremismus im Zentrum" Hass und Extremismus haben nach Einschätzung von Friedenspreisträgerin Carolin Emcke in Deutschland eine neue Qualität erreicht. "Man kann sagen, dass es immer dieses Sediment von Antisemitismus, Rassismus und Homophobie gab", sagte sie am Abend bei der Lit.Cologne in Köln. Verändert habe sich aber die Qualität. Die Scham sei weggefallen. "Man kann nicht sagen, dass das an der Peripherie des Gesellschaft passiert. Ich denke, wir haben Extremismus im Zentrum", sagte Emcke. Sie nannte als Beispiel die Briefe, die ihr zu ihren Artikeln zugeschickt würden. Die 49-Jährige wurde im vergangenen Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.