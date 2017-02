Fello statt Cello nennt Andi Otto sein Instrument. Eine Abkürzung aus "It Follows The Cello“ – die Software folgt dem Cello. Der Name soll auch nach einem guten Kumpel klingen. Jetzt ist das neue Album "Via" erschienen. Exklusiv präsentiert Deutschlandradio Kultur das Video zu seinem Song "Dharti Cash Puke". Mehr