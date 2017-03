Leipziger Buchmesse Gespräche auf dem blauen Sofa - Tag 3

Auch in diesem Jahr nehmen prominente Autorinnen und Autoren auf dem blauen Sofa Platz, um über ihre neuesten Bücher zu sprechen. Unsere Gäste am dritten Tag sind Sebastian Krumbiegel und Götz Aly.

10:00 Uhr

Norbert Kron/Eli Nechama: "Ein Zuhause in der Fremde"

Moderation: S. Biedenkopf



10:30 Uhr

Josef Haslinger: "Zuflucht in Deutschland"

Texte verfolgter Autoren

Moderation: Luzia Braun

11:00 Uhr

Sebastian Krumbiegel/ Markus Nierth: "Courage zeigen/Brandgefährlich"

Moderation: Marie Sagenschneider

Sebastian Krumbiegel eine Zwischenbilanz seines Lebens und verknüpft seine Biographie mit zeitgeschichtlichen Ereignissen. Denn beides gehört untrennbar zusammen. So lernen wir ihn aus mehreren Perspektiven kennen: als Popstar und Musiker, als Zweifler und sozial Engagierten. Und Krumbiegel offenbart seine zentralen Fragen: Wann habe ich mich für etwas stark gemacht? Wann fehlten mir Mut und Haltung? Und was habe ich daraus gelernt?

Markus Nierth, evangelischer Theologe und parteiloser Bürgermeister von Tröglitz, sieht sich plötzlich fremdenfeindlicher Hetze und persönlichen Angriffen ausgesetzt, als Flüchtlinge in den kleinen Ort in Sachsen-Anhalt kommen sollen und er sich für diese einsetzt. Bürger aus der Mitte der Gesellschaft marschieren gemeinsam mit Rechtsextremisten auf. Als schließlich eine Demonstration, die bis vor sein Privathaus führen soll, von der Behörde zugelassen wird, entschließt er sich zum Rücktritt. In "Brandgefährlich" erklärt Nierth, wie das Schweigen der Mitte die Rechten stark macht.

11:30 Uhr

Adriana Altaras: "Das Meer und ich waren im besten Alter"

Moderation: Marita Hübinger

12:00 Uhr

Friedemann Karig: "Wie wir lieben"

Moderation: Daniel Fiedler

12:30 Uhr

Claudio Magris: "Verfahren eingestellt"

Moderation: Susanne Biedenkopf

13:00 Uhr

Andreas Altmann: "Gebrauchsanweisung für das Leben"

Moderation: Katty Salié

13:30 Uhr

Dirk Kurbjuweit: "Die Freiheit der Emma Herwegh"

Moderation: Luzia Braun

14:00 Uhr

Christoph Hein: "Trutz"

Moderation: Matthias Hügle

14:30 Uhr

Eva Menasse: "Tiere für Fortgeschrittene"

Moderation: Daniel Fiedler

15:00 Uhr

John von Düffel: "Klassenbuch"

Moderation: Katty Salié

15:30 Uhr

Wladimir Kaminer: "Goodbye, Moskau. Betrachtungen über Russland"

Moderation: Michael Sahr

16:00 Uhr

Götz Aly: "Europa gegen die Juden 1880 –1945"

Moderation: Marie Sagenschneider

Der Holocaust ist keine deutsche Erfindung, Antisemitismus ist ein europäisches Phänomen und eine Begleiterscheinung des modernen Kapitalismus – so die Kernthese von Götz Aly. Trotz vieler Einschränkungen waren Juden gebildeter und wirtschaftlich erfolgreicher als die Durchschnittsbevölkerung, sie zogen den Neid vieler auf sich, die die unerwünschte Konkurrenz loswerden wollen. Angetrieben von Nationalismus und sozialen Krisen nahmen Judenverfolgungen in ganz Europa zu. Das Grundmuster hieß Ausgrenzung, Enteignung, Deportation; nicht nur in Russland und Rumänien, auch in Griechenland und im Elsass.

16:30 Uhr

Peter Wawerzinek: "Bin ein Schreiberling"

Moderation: Luzia Braun

17:00 Uhr

Die Blaue Stunde: Krimi SpeedDating

Susanne Kliem: "Das Scherbenhaus"

Steffen Schroeder: "Was alles in einem Menschen sein kann"

Bernd Stelter: "Der Killer kommt auf leisen Klompen"

Klaus-Peter Wolf: "Ostfriesen TOD"

Moderation: Michael Sahr