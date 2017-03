Leipziger Buchmesse Gespräche auf dem blauen Sofa - Tag 2

Das blaue Sofa (Deutschlandradio / Bildschön / Matthias Wuttig)

Auch in diesem Jahr nehmen prominente Autorinnen und Autoren auf dem blauen Sofa Platz, um über ihre neuesten Bücher zu sprechen. Unter den Gästen am zweiten Tag: Jostein Gaarder, Feridun Zaimoglu und Eugen Drewermann.

Heike-Melba Fendel: "Zehn Tage im Februar" (Blumenbar Verlag / dpa / Horst Galuschka (Bildmontage: Deutschlandradio Kultur))10:00 Uhr

Heike-Melba Fendel: "Zehn Tage im Februar" (Blumenbar Verlag)

Moderation: Luzia Braun



Heike-Melba Fendels erster Roman handelt von einer Filmkritikerin: Nichts liebt diese mehr als den Moment, wenn im Saal das Licht ausgeht und die noch leere Leinwand verheißungsvoll leuchtet. "Zehn Tage im Februar" ist oft hübsch erzählt, voller Selbstironie und Leichtigkeit - der Roman zur Berlinale.



Jostein Gaarder: "Ein treuer Freund" (Hanser Verlag)10:30 Uhr

Jostein Gaarder: "Ein treuer Freund" (Hanser Verlag)

Moderation: Marita Hübinger

Jakop Jacobsen geht gern auf fremde Beerdigungen und gibt sich als Freund des Toten aus. Er liebt Begräbnisse und das gesellige Beisammensein danach. Bei den Angehörigen der Toten fühlt er sich wohl. Unter ihnen lernt er auch Agnes kennen, die sein falsches Spiel zwar durchschaut, ihn aber nicht verrät. Ein treuer Freund ist ein philosophischer Schelmenroman und eines von Jostein Gaarders schönsten Büchern.







Thomas Straubhaar: "Radikal gerecht" (edition körberstiftung)11:00 Uhr

Thomas Straubhaar: "Radikal gerecht" (edition Körber-Stiftung)

Moderation: Susanne Biedenkopf

Immer weniger junge Menschen, die für immer mehr alte aufkommen müssen, eine immer größere Schere zwischen Arm und Reich: Das Sozialsystem, wie wir es kennen, ist am Ende. Reformieren lässt es sich nicht, sagt der Hamburger Ökonom Thomas Straubhaar. Aber revolutionieren: durch das bedingungslose Grundeinkommen.

Straubhaar will dafür sorgen, dass die gesellschaftlichen Lasten gleichmäßig verteilt sind. Wenn alle Menschen, vom Säugling bis zum Greis, ein Grundeinkommen erhalten, so entmündigt sie das nicht, sondern befreit sie zu Selbstständigkeit und eigenen Entscheidungen.





Doris Knecht: "Alles über Beziehungen" (Rowohlt Berlin)11:30 Uhr

Doris Knecht: "Alles über Beziehungen" (Rowohlt Berlin)

Moderation: Barbara Wahlster

Viktor wird demnächst fünfzig, hat hohen Blutdruck, fünf Kinder, zwei Exfrauen und eine Lebensgefährtin, die nicht immer so glücklich wie er selbst damit ist, dass er gerade Festival-Intendant wurde. Und er hat eine heimliche Leidenschaft: noch mehr Frauen. Magda, seine Lebenspartnerin, die endlich geheiratet werden will, ahnt davon nichts, und so schwebt über allem eine große Bedrohung: dass Viktor auffliegt und all seine schönen Rechtfertigungen und feinen Begrifflichkeiten von Treue, Komplizenschaft und Loyalität gleich mit.







Feridun Zaimoglu: "Evangelio" (Kiepenheuer & Witsch)

12:00 Uhr

Feridun Zaimoglu: "Evangelio. Ein Luther-Roman" (Kiepenheuer & Witsch)

Moderation: Marita Hübinger



Eine Stube auf der Wartburg: hier der einsame Martin Luther, dort der Teufel und andere Dämonen. In dieser Zeit der Anfechtungen sei die Bibelübersetzung für den Reformator auch zu einer Erlösung geworden, sagt Feridun Zaimoglu - das habe er in seinem neuen Roman zeigen wollen.









12:30 Uhr

Lorenz Jäger: "Walter Benjamin" (Rowohlt Berlin) "Walter Benjamin. Das Leben eines Unvollendeten" von Lorenz Jäger. (Rowohlt Verlag / dpa / Ullstein)

Moderation: Svenja Flaßpöhler



Engel, Aura, Kapitalismus und Erlösung: Walter Benjamin hat gegen die Entzauberung der Welt angedacht und verzweifelte an den politischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. "Es gibt überhaupt nur verzauberte Welt für Benjamin", sagt der Biograf Lorenz Jäger.







Naira Gelaschwili: "Ich bin sie" (Verbrecher Verlag)13:00 Uhr

Naira Gelaschwili: "Ich bin sie" (Verbrecher Verlag)

Moderation: Jörg Plath

Die junge Nia ist verliebt in einen älteren Jungen, der gegenüber ihrer Wohnung in Tiflis wohnt. Er erhört sie nicht, doch sie richtet ihre Sehnsucht ganz auf ihn. Jahrzehnte später erhält sie erneut Kontakt zu dem Mann, und nun erinnert sie sich an den Gefühlssturm der ersten Liebe. Mit großem Raffinement gelingt es Naira Gelaschwili in ihrem Roman "Ich bin sie", die Gedanken der Pubertierenden ebenso lebhaft zu schildern wie die Gefühle der gealterten Frau, die sich zurückerinnert.







Sharon Dodua Otoo ist die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2016. (dpa / picture alliance / Susanne Hassler)13:30 Uhr

Sharon Dodua Otoo: "die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle…Synchroncity. Zwei Novellen"

(S. Fischer Verlag)

Moderation: Michael Sahr







Buchcover Anne Weber "Kirio" (dpa picture alliance/ ePA/ S. Fischer Verlag)14:00 Uhr

Anne Weber: "Kirio" (S. Fischer)

Moderation: Marita Hübinger



Anne Webers "Kirio" verwirrt und verzaubert den Leser gleichermaßen. Mit einem Erzähler, der keiner sein will. Und mit einer Hauptfigur, die ebenso schwer zu fassen ist. Herausgekommen ist ein heiter-leichter und ebenso kluger Roman.







Die deutsche Autorin Nora Gomringer hat den 39. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. (Johannes Puch/ORF/dpa)14:30 Uhr

Nora Gomringer: "Moden" (Voland & Quist)

Moderation: Jörg Plath

Nach "Monster" und "Morbus" folgt der nächste Streich von Bachmannpreisträgerin Nora Gomringer – sie vollendet ihre von Reimar Limmer illustrierte "Trilogie der Oberflächen und Unsichtbarkeiten" mit dem Band "Mode". Ein weiteres Mal spenden Gomringers Zeilen dem Leser Grauen und Leseglück vor dem Hintergrund vieler literarischer und kultureller Anspielungen.

Ein Hochseilartist überquert am 22. November 1976 die Themse in London. Der Essayist Karlheinz Bohrer arbeitete ab 1975 als Kulturkorrespondent der FAZ in London. (Cover Suhrkamp Verlag / dpa / picture alliance)

15:00 Uhr

Karl Heinz Bohrer: "Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie" (Suhrkamp)

Moderation: Svenja Flaßpöhler

Der Essayist Karl Heinz Bohrer setzt seine Autobiografie bis in die Gegenwart fort: Auch in "Jetzt" zeigt sich eine Faszination für das Unkalkulierbare und Exorbitante. Dem elitären Kosmopoliten begegnet in Deutschland oft etwas Verschwiemelt-Piefiges.





Eugen Drewermann: "Luther wollte mehr" (Herder Verlag)15:30 Uhr

Eugen Drewermann: "Luther wollte mehr" (Herder)

Moderation: Hans Dieter Heimendahl

Eugen Drewermann im DLF über sein Buch: "Ich habe mein Buch über Luther mehr eigentlich auch geschrieben, um zu sagen: Protestanten, jetzt besinnt euch auf euch selbst. Nehmt euch wirklich ernst. Es geht um das Individuum, es geht um Angst. Es geht um Vertrauen. Das sind eure Themen, aber schielt nicht auf die Gesellschaft oder auf das verfälschte Vorbild der römisch-katholischen Kirche. Die hat unendlich viel mehr Macht. Die kleine Schlosskirche in Wittenberg, verglichen mit dem Petersdom, das ist nicht der Vergleich."







Christian Bommarius: "Der Fürstentrust. Kaiser, Adel, Spekulanten" (Berenberg Verlag)16:00 Uhr

Christian Bommarius: "Der Fürstentrust. Kaiser, Adel, Spekulanten" (Berenberg Verlag)

Moderation: Thorsten Jantschek

Vor gut 100 Jahren machte sich ein Konsortium aus entschlossenen Schwindlern daran, auf der Ferieninsel Madeira lukrative Geschäfte zu machen. Dass der vermasselte Coup beinahe im Krieg zwischen Deutschland und Portugal geendet wäre, ist nur der haarsträubende Auftakt dieser hanebüchenen Geschichte, die im größten Finanzskandal des Kaiserreichs endet. Die glücklosen Hauptakteure waren die Chefs der Fürstenhäuser Hohenlohe und Fürstenberg, die ihre gewaltigen Vermögen mit teils irrwitzigen, teils kriminellen Geschäften um jeden Preis zu vergrößern suchten.







Autorin Terézia Mora (Deutschlandradio - Andreas Buron)16:30 Uhr

Preis der Literaturhäuser 2017

Vorstellung der Preisträgerin Terézia Mora

Moderation: Marita Hübinger













Das blaue Sofa auf der Leipziger Buchmesse (Deutschlandradio / BILDSCHÖN / Matthias Wuttig)16:30 Uhr

Die Blaue Stunde: Luther - Reformator. Fundamentalist. Medienstar.

Alf Christophersen: "Luther und wir" (Reclam)

Thomas Kaufmann: "Martin Luther. Reformation" (Reclam)

Heimo Schwilk: "Luther. Der Zorn Gottes" (Blessing)

Ellen Ueberschär: "religiös & ruhelos" (Herder)

Moderation: Hans Dieter Heimendahl