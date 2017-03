Kulturnachrichten

Mittwoch, 1. März 2017

Leipziger Bach-Medaille geht an Reinhard Goebel Musiker prägte Entwicklung der historischen Aufführungspraxis Der Dirigent und Geiger Reinhard Goebel erhält die diesjährige Bach-Medaille der Stadt Leipzig. Die Auszeichnung werde dem 64-jährigen Musiker am 17. Juni im Rahmen des Bachfestes übergeben, teilte das Bacharchiv Leipzig mit. Goebel leitete viele Jahre das Ensemble Musica Antiqua Köln und gilt als "Ikone der Alten Musik". Kein anderer deutscher Musiker habe "einen derart hohen Einfluss auf die Entwicklung der historischen Aufführungspraxis gehabt wie Reinhard Goebel", hieß es. Weltweit begeistere er "mit seinem Feuer und seiner unersättlichen Neugier Kenner wie Liebhaber, Musiker wie Zuhörer für die Klangwelt um Johann Sebastian Bach". Goebel habe mit dem von ihm 1973 gegründeten Ensemble Musica Antiqua Köln und dessen preisgekrönten Einspielungen neue Maßstäbe gesetzt, hieß es weiter. Der Musiker ist seit 2010 Professor für historische Aufführungspraxis am Mozarteum in Salzburg. Zugleich ist er als Dirigent weltweit gefragt. Die Bach-Medaille wird für besonderer Verdienste um die Pflege des Erbes von Johann Sebastian Bach (1685-1750) verliehen. Vorjahrespreisträger war der Sänger Peter Kooij.

Rihanna als "Menschenfreund" geehrt Harvard-Universität würdigt Engagement in Entwicklungsländern Die Elite-Universität Harvard hat Sängerin Rihanna als «Menschenfreund des Jahres 2017» ausgezeichnet. Grund für die Ehrung ist unter anderem Rihannas Engagement in ihrer Heimat Barbados. Dort hat sie ein Onkologie- und Nuklearmedizin-Zentrum für die Behandlung von Brustkrebs errichtet hat. Außerdem würdigte die Stiftung Rihannas Stipendienprogramm für Studenten aus der Karibik, die in den USA studieren, und ihren Einsatz für weltweite Bildungsprojekte.

Obama schließt Rekord-Buchvertrag ab Penguin Random House sichert sich Rechte an den Biografien Das in New York ansässige Verlagshaus Penguin Random House hat einen der derzeit begehrtesten Buchverträge abgeschlossen. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, man die weltweiten Rechte für die gemeinsamen Memoiren des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und seiner Ehefrau Michelle erworben. Einzelheiten des Deals wurden nicht mitgeteilt. Doch nach Informationen der "Financial Times" überstiegen die Gebote für das Memoiren-Doppelpack zuletzt 60 Millionen Dollar.

Verschollene Bronzestatuette zurück in Berlin Etruskische Bronzestatue war über 30 Jahre lang in privater britischer Sammlung Ein seit dem Zweiten Weltkrieg verschollener Bronzekrieger ist in die Berliner Antikensammlung zurückgekehrt. Das etruskische Kunstwerk war nach Angaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mehr als 30 Jahre lang in einer englischen Privatsammlung und wurde erst 2015 versteigert. Über einen britischen Kunsthändler sollte es erneut verkauft werden. Dieser kontaktierte eine Expertin des British Museum, die die Herkunft des 17 Zentimeter hohen Kriegers erkannte. Der Verkäufer habe sich dann zur Rückgabe bereit erklärt, als er von der Geschichte der Statuette erfahren habe. Sie gehörte nach Angaben des Museums seit 1869 zur Antikensammlung. Der speerschleudernde Krieger mit Helm stammt aus der Zeit zwischen dem späten 6. und dem frühen 5. Jahrhundert vor Christus.

Rücktritt am New Yorker Metropolitan Museum Direktor Campbell räumt seinen Posten Der Direktor des renommierten New Yorker Metropolitan Museum tritt zurück. Der gebürtige Brite Thomas Campbell werde seinen Posten Ende Juni nach dann achteinhalb Jahren an der Spitze räumen, teilte das Kunstmuseum mit. Präsident Daniel Weiss soll den Posten übergangsweise besetzen. Medienberichten zufolge sollen Campells Modernisierungspläne Mitarbeiter verärgert und zu steigendem Unmut in der Belegschaft geführt haben.