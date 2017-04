Kurt Weill Fest Dessau Jazzy Martin

Aufzeichnung aus der Johanniskirche

Das BuJazzO und sein Vokalensemble beim Kurt Weill Fest in der Johanniskirche Dessau (Sebastian Gündel/Kurt Weill Fest)

Luther und Jazz? Warum nicht, dachten sich Michael Villmow und das Bundesjugendjazzorchester. Das Kurt Weill Fest hatte die jungen Leute zu einem Gastspiel mit ihrem Projekt "Verley uns Frieden" eingeladen. Das ist noch an anderen Orten im Reformationsjahr 2017 zu hören, zuallererst hier in unserer Aufnahme.

Luthers Texte und Choräle - Denkstoff nur für ältere Jahrgänge oder für Gläubige? Der Kölner Dirigent und Komponist Michael Villmow sieht das anders und hat seine persönliche Luther-Auswahl vom Jazz her getroffen und arrangiert. Das liegt näher, als man denken mag: Denn über die Glaubensinbrunst der Sängerinnen und Sänger von Gospel-Chören hätte sich der Reformator sicher gefreut. Und ist nicht der Blues, eine der Quellen des Jazz, zutiefst religiöse Musik?

Zur Seite stand Michael Villmow bei der Dessauer Aufführung das BundesJugendJazzOrchester, zu dem hier natürlich noch ein Vokalensemble kommt. Denn bei Martin Luther dreht sich alles um die vermittelnde und beflügelnde Kraft des gesprochenen oder gesungenen Wortes.

Insofern vermag der Titel "Verley uns Frieden gnädiglich!" vielleicht für die ideelle Zielrichtung von Villmows Komposition und ihrer Aufführung gelten, aber kaum für deren Klanggestalt, in der es weniger friedlich und durchaus vital hergehen dürfte. Schließlich soll Luthers Erbe hier nicht nur jazzig, sondern auch jugendlich vermittelt werden. So jedenfalls schwebt es dem Komponisten vor, der sich auch schon in der Vergangenheit als Grenzgänger zwischen Bigband und Kirchenmusik ausprobiert hat.

Er selbst formuliert es so: "Das Werk wird Respekt vor der Kraft, dem Mut und der Spiritualität Martin Luthers und der Reformation, aber auch vor der Musiktradition, widerspiegeln. Jedoch wird dies aus unserer heutigen musikalischen und persönlichen Perspektive geschehen, im Sinne Luthers und des Jazz!"

Kurt Weill Fest Dessau

Johanniskirche

Aufzeichnung vom 11. März 2017

Michael Villmow

"Verley uns Frieden"

Vokalensemble

Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland

Leitung: Michael Villmow