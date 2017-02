Kulturnachrichten

Montag, 6. Februar 2017

Kunst von Christo für Papst und Kinder in Afrika Kunstwerke wurden verkauft oder vom Auktionshaus Christie's versteigert Christo spendet dem Papst ein Kunstwerk und hilft kranken Kindern in Afrika: Durch den Verkauf einer verhüllten und vom Künstler signierten DVD-Reihe über die Vatikanischen Museen wurden insgesamt 200 000 Euro für ein Kinderkrankenhaus in der Zentralafrikanischen Republik gesammelt. Wie die Organisatoren des Projekts am Wochenende in Rom mitteilten, wurde die Summe nun dem Papst im Vatikan überreicht. Der Pop-Art-Künstler hatte dem Leiter des vatikanischen Mediensekretariats, Dario Edoardo Vigano, eine verhüllte DVD-Kollektion über die Vatikanischen Museen überlassen. Davon wurden einige hundert Repliken angefertigt, die Christo persönlich signierte. Deren Erlös wies der Papst dem Kinderkrankenhaus in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik zu. Er hatte es im November 2015 selbst besucht. Die Kunstwerke wurden verkauft oder vom Auktionshaus Christie's versteigert.

Ticketverkauf für die Berlinale startet Vor den Verkaufsstellen werden wieder lange Schlangen erwartet Drei Tage vor dem Start der 67. Internationalen Filmfestspiele in Berlin beginnt heute um 10 Uhr der Vorverkauf für die begehrten Tickets. Die Preise liegen zwischen etwa 4 Euro für das Kinderprogramm und 14 Euro für die Filme im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Viele Kino-Fans warten traditionell stundenlang, um eine Karte zu bekommen. Zahlreiche Cineasten haben sich für die "Berlinale" sogar freigenommen. Tickets gibt es in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City am Kurfürstendamm. Auch im Internet sind Karten erhältlich und können direkt auf der Programmseite gekauft werden. Mit etwas Glück bekommt man sie auch an den Tageskassen der Kinos . Planung ist gefragt: Die Karten gibt es immer drei Tage im Voraus. 2016 hat das Festival-Team um "Berlinale"-Chef wurden rund 336.000 Tickets verkauft.

Medienboard unterstützt neue Produktionen Frisches Geld für die Filmwirtschaft in Berlin und Brandenburg Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat einen ersten Förderbeitrag für das Jahr 2017 beschlossen. Um die Filmwirtschaft in der Hauptstadtregion zu unterstützen, gab die Gesellschaft Mittel in Höhe von 5,5 Millionen Euro frei. Zu den 41 unterstützten Projekten zählt auch auch der Science-Fiction-Thriller "Inversion" mit Hollywood-Star Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction", "Django Unchained"). Darin geht es um die Anziehungskraft der Erde, die langsam schwindet. Gedreht werde im Studio Babelsberg, die Förderung belaufe sich auf 700.000 Euro. Die Fördergesellschaft der beiden Länder kommt mehrmals im Jahr zusammen und beschließt dann jeweils, welche Filmprojekte unterstützt werden. 2016 lag die gesamte Filmförderung bei 26,5 Millionen Euro.

Deutsche Welle startet neues deutschsprachiges TV Eine wichtige Rolle soll auch das Thema Kultur spielen Die Deutsche Welle (DW) startet am Montag ihr überarbeitetes deutschsprachiges Fernsehprogramm. Dazu gehört auch das neue einstündige Nachrichtenmagazin "Der Tag" täglich ab 20 Uhr mit mehr hintergründigen "Geschichten hinter den Nachrichten", wie der Sender in Bonn mitteilte. «Wir wollen einordnen, was am Tag war", erklärte DW-Chefredakteur Alexander Kudascheff. Zum Erklären und Einordnen wolle man "alle Realitäten des Journalismus" nutzen, auch die Sozialen Medien. Das neue Format überschreite daher auch traditionelle mediale Grenzen, greife Diskussionen in den Sozialen Netzwerken auf und beteilige die Zuschauer digital. Eine wichtige Rolle soll auch das Thema Kultur spielen, hieß es weiter. Die Markt- und Medienforschung der DW habe die Zuschauergruppe, die sich vor allem sehr für Kultur interessiere, als stärkste Nutzer identifiziert. Neben Eigenproduktionen wolle man auch kulturelle Highlights ins Programm nehmen.

Black Sabbath verabschiedet sich von Fans Widersprüchliche Aussagen zum Ende der Band Mit einem letzten Konzert in Birmingham hat die britische Heavy-Metal-Band Black Sabbath ihre Mammut-Tournee und zugleich ihre Band-Karriere beendet. "Danke, gute Nacht, vielen, vielen Dank", rief Lead-Sänger Ozzy Osbourne, als die Gruppe die Bühne in der 16.000 Zuschauer fassenden Arena verließ. Als letztes Stück hatte die Band zuvor "Paranoid" aus dem Jahr 1970 gespielt, der Song wurde live auf Facebook gestreamt, Luftballons stiegen auf, zum Abschluss gab es noch ein Feuerwerk. Die Abschlusstournee "The End Tour" hatte die Musiker von den USA nach Australien und in die Nachbarländer, nach Europa, wieder nach Nordamerika, Südamerika und erneut nach Europa geführt. Gitarrist Tony Iommi sagte dem britischen Sender BBC, die Band verabschiede sich nicht als solche, es werde nur keine Welttourneen mehr geben. "Ich würde aber nicht ausschließen, nochmal eine Einzelshow zu machen oder sogar ein Album." Osbourne dagegen sagte: "Was mich betrifft, ist dies das Ende."