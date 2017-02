Kulturnachrichten

Montag, 20. Februar 2017

Kulturrat: Brexit gefährdet Kulturbeziehungen Forderung nach Sonderprogrammen für Kulturaustausch Der Deutsche Kulturrat hat angesichts des Brexit vor einer kulturellen Entfremdung zwischen Deutschland und Großbritannien gewarnt. Der Kulturrat ist die Dachorganisation von rund 250 Bundeskulturverbänden. In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur warnte Verbandsgeschäftsführer Olaf Zimmermann vor der Einschränkung der Niederlassungsfreiheit für Künstler. "Besonders London ist ein Hotspot für die künstlerische Entwicklung. (...) Wenn Künstler sich dort nicht mehr ohne Anmeldung, ohne Visum, ohne große Formalitäten niederlassen können, ist das eine große Einschränkung für den gegenseitigen Austausch." Zimmermann rechnet damit, dass es bei den anstehenden Austrittsverhandlungen mit der britischen Regierung Lösungen für den Erhalt des freien Handels geben wird. Für die Arbeitnehmerfreizügigkeit sei das jedoch nicht zu erwarten. Zimmermann befürchtet außerdem eine Gefahr für Kulturprojekte, wenn England keine Mittel mehr aus EU-Förderprogrammen bekommt. Zimmermann appellierte an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), schon rechtzeitig über Sonderprogramme für den bilateralen Kulturaustausch nachzudenken.

Grundsteinlegung für Historisches Archiv Köln Termin am 17. März Fast genau acht Jahre nach dem Einsturz des Historischen Archivs Köln am 3. März 2009 findet die Grundsteinlegung seines Nachfolgerbaus statt. Oberbürgermeisterin Reker nimmt den offiziellen Akt am 17. März um 11 Uhr vor, kündigte die Stadt Köln an. In Europas modernstem kommunalen Archiv würden erstmals das Historische Archiv der Stadt Köln und das Rheinische Bildarchiv zusammengeführt. Auf 20.300 Quadratmetern Fläche stehen dem Archivgut rund 58 Regalkilometer und 460 Planschränke zur Verfügung. Auch das Rheinische Bildarchiv kommt hier unter. Am 3. März 2009 war das Historische Archiv an der Severinstraße vermutlich durch Bauarbeiten an einem unterirdischen Wechselgleisbauwerk eingestürzt. Dabei verloren zwei Anwohner ihr Leben, viele Häuser wurden unbewohnbar. In einer beispiellosen Aktion, unterstützt von Hunderten Ehrenamtlichen, konnten rund 95 Prozent des Archivgutes geborgen werden. Sie werden derzeit restauratorisch gesichert und archivarisch wieder geordnet.

Zeichnung aus Gurlitt-Nachlass an rechtmäßige Erben Kulturstaatsministerin Grütters übergab das Bild Aus dem spektakulären Münchner Kunstfund von Cornelius Gurlitt ist eine Zeichnung an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden. Kulturstaatsministerin Grütters übergab das Bild "Inneres einer gotischen Kirche" von Adolph von Menzel in Berlin an die Nachkommen der ursprünglichen Eigentümerin Elsa Helene Cohen. Die Taskforce "Schwabinger Kunstfund" hatte die Zeichnung bereits Ende 2015 als NS-Raubkunst identifiziert. Wegen des gerichtlichen Streits um das Gurlitt-Erbe konnte sie jedoch zunächst nicht zurückerstattet werden. Elsa Cohen hatte das Werk einst von ihrem Vater, dem jüdischen Hamburger Kunstsammler Albert Martin Wolffson, geerbt. Unter dem Druck der Nazis musste sie es 1938 zur Finanzierung der Flucht in die USA verkaufen, wo ihre Nachfahren bis heute leben.

Berliner Literaturpreis an Ilma Rakusa Die Auszeichnung ist mit 30 000 Euro dotiert Die in der Slowakei geborene Schriftstellerin Ilma Rakusa (71) ist neue Trägerin des Berliner Literaturpreises. Die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung ist mit einer Gastprofessur an der Freien Universität Berlin verbunden. Rakusas literarisches Werk thematisiere auf sensible und poetische Weise die kulturelle Vielfalt und Vielstimmigkeit Europas, befand die Jury. Ihre Arbeiten zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Sprache und Musikalität aus. Ihr jüngst erschienener Gedichtband "Impressum: Langsames Licht" lege eine im Alltäglichen versteckte wunderbare Welt offen, so die Jury weiter. Der Preis wird heute Abend im Roten Rathaus übergeben werden. Er wird jährlich von der Stiftung Preußische Seehandlung, einer kleinen Berliner Förderstiftung, verliehen. Rakusa wurde 1946 als Tochter eines Slowenen und einer Ungarin geboren. Sie wuchs in Budapest, Ljubljana, Triest und Zürich auf und studierte in Zürich, Paris und Leningrad. Sie lebt in der Schweiz.

Mehrjährige Haftstrafen für Millionen-Kunstraub in Paris Höchststrafe von acht Jahren bekam der 49-Jährige Dieb Mehr als sechs Jahre nach dem spektakulären Kunstdiebstahl in Millionenhöhe aus einem Pariser Museum sind drei Männer zu mehrjährigem Freiheitsentzug verurteilt worden. Die höchste Haftstrafe von acht Jahren bekam der 49-jährige Dieb. Zwei Hehler erhielten sieben beziehungsweise sechs Jahre. Bei dem Einbruch in dem städtischen Museum für moderne Kunst im Mai 2010 waren fünf Meisterwerke von Picasso, Matisse, Modigliani, Léger und Braque entwendet worden. Ihr Wert wird auf rund 109 Millionen Euro geschätzt. Der Einbruch in das Museum in der Nähe des Trocadéros hatte damals heftige Diskussionen über die Sicherheitsvorkehrungen ausgelöst. Denn bei der Tat wurde kein Alarm ausgelöst. Das wertvollste gestohlene Werk ist vermutlich das kubistische Bild "Le pigeon aux petits pois" ("Taube mit Erbsen") des spanischen Jahrhundert-Malers Pablo Picasso (1881-1973). Von den Bildern fehlt jede Spur.

Herder Verlag will neue Buchhandlung in Rom eröffnen Der Freiburger Verlag will seine Präsenz ausbauen Der Herder Verlag will eine neue Buchhandlung in Rom eröffnen. In den kommenden Monaten werde man mögliche Standorte für die Eröffnung einer neuen Buchhandlung prüfen, hieß es in einer Mitteilung. Der Verlag, der vor allem theologische und religiöse Bücher anbietet, unterhält in der italienischen Hauptstadt derzeit keine eigenständige Buchhandlung. Die traditionsreiche Herder-Buchhandlung in der römischen Altstadt war 2012 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden. Sie gehörte nach der Teilung der Verlagsgruppe im Jahr 2000 allerdings dem in Barcelona ansässigen Zweig von Herder.

Direktor des Victoria and Albert Museums tritt Dienst an Der 42-Jährige beerbt den Deutschen Martin Roth Der neue Direktor des Londoner Victoria and Albert Museums, Tristram Hunt, hat am Montag seinen Dienst angetreten. Der 42-Jährige beerbt den Deutschen Martin Roth, der seinen Posten im vergangenen Jahr geräumt hatte. Roth hatte das Kunstgewerbemuseum in den vergangenen fünf Jahren zu einem der erfolgreichsten Museen in Großbritannien gemacht. Enttäuschung über das Brexit-Votum und seine Folgen nannte Roth als einen der Gründe für seine Entscheidung. Hunt gab für den Posten an der Spitze des berühmten Kunstgewerbemuseums seinen Sitz im britischen Unterhaus als Abgeordneter der Labour-Partei auf. Die Nachwahl für seinen Wahlkreis in Stoke-on-Trent findet an diesem Donnerstag statt.

Theaterregisseur Patrick Schlösser gestorben Der Regisseur starb mit 45 Jahren in Berlin Der deutsche Theaterregisseur Patrick Schlösser ist tot. Der 1971 geborene Künstler starb bereits am Donnerstag in Berlin. Das teilte das Stadttheater Klagenfurt im Namen seiner Familie erst heute mit. Ein Grund für das frühe Ableben des Regisseurs wurde nicht genannt. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Geburtsort Bitburg (Rheinland-Pfalz) stattfinden. "Er hat unserem Haus und unserem Publikum nicht nur die schönsten Theaterstunden geschenkt, sondern stand uns auch menschlich, als Kollege und Freund, sehr nahe", verabschiedete sich das Stadttheater Klagenfurt von dem Regisseur. Schlösser, der Anglistik, Theaterwissenschaft und Musikwissenschaft studiert hat, feierte 1999 sein Regiedebüt am Düsseldorfer Schauspielhaus. Für "Messer in Hennen" von David Harrower erhielt er den Förderpreis der Stadt Düsseldorf. Danach war er fester Hausregisseur am Schauspielhaus Bochum. Er arbeitete im Lauf seiner Karriere auch auf den Bühnen in Berlin, Hamburg, Wien, Graz und Klagenfurt. Von 2010 bis 2014 war er Oberspielleiter des Schauspiels in Kassel.

Stuttgarter Staatsgalerie-Chefin Lange bleibt Vertragsverlängerung bis Dezember 2021 Die Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, Christiane Lange, bleibt Chefin des größten Kunstmuseums in Baden-Württemberg. Es sei ein neuer Vertrag bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen worden, teilte das Kunstministerium mit. Die gebürtige Mainzerin Lange leitet das Haus seit 2013. Lange sagte den "Stuttgarter Nachrichten": "Wir wollen in allen Fragen der Digitalisierung deutliche Schritte nach vorne machen - von der Erfassung unserer Bestände bis hin zu neuen Service-Angeboten für unser Publikum." Für 2019 kündigte sie ein Gegenwartskunstprojekt mit Bezug zum Jubiläum "100 Jahre Bauhaus" an.

Grütters würdigt Trotta für Frauenporträts Ehrung zum Geburtstag Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat der Filmemacherin Margarethe von Trotta zum 75. Geburtstag gratuliert. Trottas besonderes Interesse gelte starken, couragierten, unbeugsamen Frauen, erklärte Grütters. "Ihre Filmporträts, beispielsweise von Hannah Arendt und Hildegard von Bingen, erinnern gerade in Zeiten politischer Radikalisierung und erstarkender autoritärer Systeme daran, wie essentiell die Freiheit der Kunst und die Gedankenfreiheit für die Demokratie sind." Trotta ist Deutschlands international bekannteste Regisseurin. Am Dienstag (21. Februar) wird die gebürtige Berlinerin 75 Jahre.

ZDF will "Mona Lisa" einstellen Nach 30 Jahren steht das ZDF-Magazin vor dem Aus Der öffentlich-rechtliche Sender plant, das Magazin "Mona Lisa" im Spätsommer einzustellen. "Das ZDF ist dazu im Gespräch mit dem Personalrat und der Redaktion", teilte ein Sprecher in Mainz mit. Ersetzen soll die Sendung mit Schwerpunkt auf Frauenthemen ein Dokumentationsformat mit "gesellschaftspolitischen Themen im europäischen Vergleich". Das Programm am Samstag solle gestärkt und publizistisch auffälliger werden, begründete das ZDF den geplanten Wechsel. Den bisherigen Redaktionsmitgliedern von "Mona Lisa" will das ZDF neue Aufgaben innerhalb des Senders anbieten. Die halbstündige Sendung "Mona Lisa" wird in München produziert und läuft samstags um 18.00 Uhr. Der Bayerische Journalistenverband begrüßte, dass es keine Kündigungen geben solle, kritisierte aber den geplanten kurzfristigen Wechsel der Mitarbeiter von München nach Mainz. 14 von 18 Redaktionsmitarbeitern sollten bereits zum 1. Juli an den Sitz des Senders in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zurückkehren, was problematisch für Familien sei.

Liedermacher Ringsgwandl erhält Weltmusikpreis Förderpreis geht an Banda Internationale Der Deutsche Weltmusikpreis Ruth geht in diesem Jahr an den bayerischen Liedermacher und Kabarettisten Georg Ringsgwandl. Der in Bad Reichenhall geborene Künstler besitze die Fähigkeit, die Eigenheiten seiner bayerischen Heimat seinen Landsleuten vor Augen zu führen und sie auch den Nichtbayern verständlich zu machen, begründete die Jury ihre Entscheidung. Sein Blick bleibe scharf, seine Feder schwarzhumorig und seine Songs angriffslustig und offenbarend. Beim Förderpreis fiel die Wahl auf die Gruppe Banda Internationale, zu der sich in Dresden Musiker aus Deutschland, Iran, Irak, Syrien und Burkina Faso zusammengetan haben. Mit dem Ehrenpreis würdigen die Juroren das langjährige Engagement des renommierten Schweizer Musikethnologen Max Peter Baumann. Der Weltmusikpreis Ruth ist mit insgesamt 11 500 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird am 8. Juli bei dem größten deutschen Festival für Weltmusik in Rudolstadt verliehen.

Berliner Punk-Musiker Gerrit Meijer gestorben Meijer gründete 1977 die erste Berliner Punk Band PVC Der Berliner Punk-Musiker Gerrit Meijer ist mit 69 Jahren unerwartet gestorben. Wie der Eulenspiegel Verlag am Montag nach einem Gespräch mit seiner Familie mitteilte, erlag der Gitarrist am Freitag einem Herzinfarkt. Meijer hatte 1977 die erste Berliner Punkband PVC gegründet. Ende letzten Jahres erschien sein Buch "Berlin, Punk, PVC", in dem er nicht nur die Geschichte seines Lebens erzählt, sondern die Musikgeschichte des Berliner Westens. Am 12. März wäre der gebürtige Berliner, Sohn einer Deutschen und eines Holländers, 70 Jahre alt geworden.

"Moonlight" für bestes Drehbuch ausgezeichnet Film über Drogensucht überzeugt schon vor Oscarverleihung Eine Woche vor der Verleihung der Oscars hat das Filmdrama "Moonlight" den Preis des US-Autorenverbandes für das beste Originaldrehbuch gewonnen. Der Verband Writers Guild of America (WGA) ehrte den "Moonlight"-Regisseur und Drehbuchautoren Barry Jenkins in der Nacht zum Montag in Beverly Hills. Jenkins' Script setzte sich unter anderem gegen die Vorlage für "La La Land" und "Manchester by the Sea" durch. "Moonlight" ist die Geschichte eines schwarzen Jungen, der unter Junkies in Miami aufwächst und später selbst in den Drogensog gerät. Der Film ist für acht Oscars nominiert. Die begehrten Trophäen werden am kommenden Sonntag verliehen.

Proteste gegen Trump US-Forscher gehen auf die Straße In der US-Stadt Boston haben hunderte Forscher und Umweltaktivisten gegen die US-Regierung demonstriert. In weiße Forschungskittel gekleidet riefen sie Präsident Trump auf, den Klimawandel anzuerkennen und die Umweltpolitik entsprechend anzupassen. Auf Plakaten war in Anlehnung an seine Wahlkampfslogans zu lesen: "Make America Smart Again."

Rückschlag für Internetunternehmer Dotcom Kim Schmitz könnte ausgeliefert werden Der deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom hat beim Kampf gegen seine drohende Auslieferung an die USA einen weiteren Rückschlag erlitten. Ein Gericht in der neuseeländischen Stadt Auckland bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz. Demnach darf Dotcom-mit bürgerlichem Namen Schmitz- amerikanischen Behörden übergeben werden. Ermittler werfen ihm vor, mit der inzwischen geschlossenen Tauschbörse Megaupload die Film- und Musikbranche um Einnahmen in Höhe von einer halben Milliarde Dollar gebracht zu haben.

Lange-Müller erhält Preis des Lübecker Autorentreffens Laudatorin: "In ihren Büchern ist alles echt" Die Teilnehmer des Lübecker Literaturtreffens haben ihre Kollegin Katja Lange-Müller mit dem Günter Grass Preis "Von Autoren für Autoren" ausgezeichnet. In ihrer Laudatio würdigte die Schriftstellerin Eva Menasse die Preisträgerin als eine Autorin mit kunstvoll einfacher Sprache. In ihren Büchern sei alles echt, der Leser sehe, rieche, schmecke das Geschehen, sagte Menasse. Dieser Preis sei besonders wertvoll, da er von Kollegen vergeben werde, die die Mühen des Autors aus eigenem Erleben kennen, sagte Lange-Müller. Der Preis wird seit 2011 alle zwei Jahren von den Teilnehmern des von Günter Grass ins Leben gerufenen Literaturtreffens vergeben. Die Höhe des Preisgeldes ist nicht festgelegt. Es wird von den Teilnehmern des Treffens und der Günter und Ute Grass-Stiftung aufgebracht und variiert in der Höhe.

Solidaritätsaktion: Berliner Autokorso für Deniz Yücel Journalist wird seit Dienstag von türkischer Polizei festgehalten Mit einem Autokorso haben zahlreiche Unterstützer von Deniz Yücel in Berlin gegen die Festnahme des Türkei-Korrespondenten der "Welt" protestiert. Sie veranstalteten Hupkonzerte und forderten die Freilassung des 43-Jährigen sowie anderer Journalisten, die derzeit in der Türkei inhaftiert sind. Schätzungen zufolge beteiligten sich mehrere hundert Menschen mit über 60 Fahrzeugen. An dem Autokorso nahmen zahlreiche Medienmitarbeiter teil. Zu der Aktion war kurzfristig in sozialen Netzwerken aufgerufen worden. Auch in den sozialen Medien gab es Solidaritätsaktionen, unter anderem unter dem Twitter-Hashtag #FreeDeniz. Yücel befindet sich seit Dienstag in türkischem Polizeigewahrsam. Er hatte Artikel über eine Hacker-Attacke auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers verfasst. Die Behörden werfen dem Korrespondenten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vor. Yücel hat die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft.