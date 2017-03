Krimibestenliste Die 10 besten Krimis im April

Diese Bücher sind unter den besten Zehn der Krimibestenliste im April 2017. (Rowohlt Verlag, Heyne Verlag, Pendragon Verlag, Montage: DKultur)

Auf der Suche nach Krimilesestoff für den April? An jedem ersten Wochenende des Monats geben 19 Literaturkritiker und Krimispezialisten die Romane bekannt, die ihnen am besten gefallen haben - wir präsentieren Ihnen diese Auswahl zusammen mit der "FAS".

1. Jérôme Leroy: Der Block

Aus dem Französischen von Cornelia Wend.

Edition Nautilus, 320 Seiten, 19,90 Euro

Jérôme Leroy: Der Block (picture-alliance / dpa / Ian Langsdon; Edition Nautilus (Promo); Montage: DKultur))

Paris. Nacht der Abrechnung im Bloc Patriotique. Die Chefin verhandelt über die Teilhabe an der Regierung. Bedingung: Weg mit Stanko, dem Schlächter der Bewegung. Die Freunde Antoine, Gatte der Chefin, und Stanko rekapitulieren, jeder für sich, ihre Untaten. Rechtsradikalismus authentique.

2. Wallace Stroby: Geld ist nicht genug

Aus dem Englischen von Alf Mayer

Pendragon, 352 Seiten, 17 Euro

Wallace Stroby: "Geld ist nicht genug" (Pendragon / imago / Blickwinkel)

Ostküste USA. Vor 35 Jahren wurden Lufthansa Cargo Millionen geraubt. Benny, 62, ahnt, wo die Beute steckt. Räuberin Crissa Stone, 33, will ein neues Leben und braucht das Geld. Ungleich, aber vereint ziehen sie los. Ihre Gegner: grausamer, gieriger. Wer gewinnt? Geld ist leider nie genug.

3. Marlon James: Eine kurze Geschichte von sieben Morden

Aus dem Englischen von G. Argo, R. Brack, M. Kellner, Seiten Kleiner, K. Lutze

Heyne, 864 Seiten, 27,99 Euro

Buchcover Marlon James: "Eine kurze Geschichte von sieben Morden" (Heyne Verlag / dpa )

Kingston 3.12.1976, später New York. Bandenkrieg und Kalter Krieg: Als der Sänger für das Friedenskonzert probt, wird auf ihn geschossen. Einige Täter entkommen, dealen in New York. Drogen, Reggae, Pop, Angst und Armut. 13 Stimmen erzählen vom Morden: Sieben oder "many more will have to die."

4. Jerome Charyn: Winterwarnung

Aus dem Englischen von Sabine Schulz

Diaphanes, 328 Seiten, 24 Euro

Jerome Charyn: "Winterwarnung" (picture alliance / dpa / Jens Kalaene; Diaphanes Verlag (Promo), Montage: DKultur)

Washington, D.C., 1989. Isaac Sidel ist neuer Präsident der USA. Ohne Macht: Sein Stab sabotiert ihn, der Wahnsinnige will die Armut abschaffen. West-Kapitalisten und russische Gangster auf Mordkurs. Sidel wehrt sich mit Charisma und Gauner-Intuition. Band zwölf der größten Kriminalsaga Amerikas.

6. Reginald Hill: Die letzte Stunde naht

Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet

Droemer, 448 Seiten, 22,99 Euro

Reginald Hill: "Die letzte Stunde naht" (Droemer / imago / Gerhard Leber)

Mid-Yorkshire. Vor sieben Jahren ist Alex Wolfe aus Ehe, Korruptionsverfahren und Polizeidienst verschwunden. Wolfes Ex-Frau bittet DSI Dalziel, seinen Verbleib zu untersuchen. In 16 Stunden klärt der alte Griesgram halb offiziell zwei Morde, einen Sexskandal und eine uralte Erpressung. Hill in Bestform.

7. Peter May: Moorbruch

Aus dem Englischen von Sylvia Morawetz

Zsolnay, 336 Seiten, 20 Euro

Peter May: "Moorbruch" (imago / blickwinkel; Zsolnay Verlag (Promo); Montage: DKultur)

Lewis, Hebriden. 17 Jahre nach seinem spurlosen Verschwinden tauchen Skelett und Flugzeug des Celtic-Rock-Stars Roddy auf. Fin Mcleod, pensionierter Polizist, zurück auf der Heimatinsel, buddelt in seinen Coming-of-Age-Erinnerungen. Was ist aus uns geworden? Schweigen der Männer vor Naturkulisse.

8. Max Annas: Illegal

Rowohlt, 224 Seiten, 19,95 Euro

Max Annas: Illegal (imago / Dieter Matthes; Rowohlt Verlag (Promo); Montage: DKultur))

Berlin. Kodjo, schwarz, illegal seit Jahren, ein Träumer, beobachtet am Fenster zum Hof einen Mord. Ehe er sich versieht, wird nach dem Afrikaner gefahndet. Kodjo will den wahren Mörder stellen. Menschenjagd in Berlin, ganz aus der Perspektive eines Mannes ohne Papiere, der gut laufen kann.

9. Kanae Minato: Geständnisse

Aus dem Japanischen von Sabine Lohmann

C. Bertelsmann, 272 Seiten, 16,99 Euro

Kanae Minato: "Geständnisse" (Bertelsmann Verlag / dpa / picture alliance)

Japanische Mittelstadt. Zwei Schüler haben die vierjährige Tochter von Lehrerin Moriguchi ermordet. Die Mutter macht die Täter nur der Schulklasse bekannt, keine Justiz. Ihr Ziel: optimale Rache und Strafe. Alle rechtfertigen ihr Verhalten. Abrechnung mit Familie, Schule und Aufklärung. Verstörend.

10. Denis Johnson: Die lachenden Ungeheuer

Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell

Rowohlt, 271 Seiten, 22,95 Euro

Denis Johnson: "Die lachenden Ungeheuer" (Rowohlt Verlag / dpa / Thomas Schulze)

Zentralafrika, Herz der Finsternis. Der abtrünnige Nato-Geheimdienstler Roland Nair und sein schwarzer Kumpel Adriko unterwegs zu Reichtum und Liebesglück. Mit Superbraut, geklauten Netzwerken und Uran 235. Das Große Spiel der Geheimdienste kennt keine Grenzen. Johnson macht sie auf. Irre.

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und dem Deutschlandradio Kultur von einer Jury aus Kritikern erstellt.

Es sind 19 Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Das ist die Jury der Krimibestenliste

Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, Hamburger Abendblatt

Andreas Ammer, Druckfrisch, BR

Gunter Blank, Sonntagszeitung

Thekla Dannenberg, Perlentaucher

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Jutta Günther, Nordwestradio

Sonja Hartl, Zeilenkino, Polar Noir

Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Elmar Krekeler, Die Welt

Kolja Mensing, Deutschlandradio Kultur

Marcus Müntefering, Spiegel Online, Krimi-Welt

Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR

Frank Rumpel, SWR

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, Der Standard

Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

Jochen Vogt, NRZ, WAZ

