Kontroverse um American-Football-Spieler Warum ist Colin Kaepernick ohne Job?

Kerstin Zilm im Gespräch mit Hanns Ostermann

Der Quarterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, kniet während der Nationalhymne. (dpa-Bildfunk / AP / Dennis Poroy)

Wenn vor NFL-Spielen die Nationalhymne erklang, stand Colin Kaepernick nicht auf - aus Protest gegen drakonische Polizeigewalt gegen Schwarze und gegen soziale Ungerechtigkeit. Jetzt ist der Quarterback der San Francisco 49ers arbeitslos. Warum?

Neben Zuspruch von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama und zahlreichen Fans sah sich Kaepernick auch mit viel Kritik konfrontiert. Verhält sich so ein Patriot? Jetzt hat Kaepernick keinen Job mehr - und das, obwohl mehr als 20 Teams noch einen Quarterback suchen, wie Kerstin Zilm im Gespräch erklärt.

Was oder wer steckt dahinter? Donald Trump? Der hat in der letzten Woche die Gewinner des Super Bowls, die New England Patriots, im Weißen Haus empfangen. Deren Besitzer, Robert Trump, ist ein guter Freund von Trump.

Nach dem Empfang im Weißen Haus veröffentlichte der satirische Nachrichtenkanal "Live Satellite News" ein Video auf Youtube, in dem zwei Spieler der New England Patriots von ihren Eindrücken bei dem Empfang im Weißen Haus berichten.