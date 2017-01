Konstantin Wecker Nur die Linke hat Rezepte gegen rechts

Moderation: Liane von Billerbeck

Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker. (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

2017 ist ein Schicksalsjahr für die europäische Linke: Die Rechtspopulisten sind überall ante portas. Der politische Liedermacher Konstantin Wecker sieht nur eine Chance: Die Linke muss sich zusammenraufen. Nur konsequent linke Politik könne grundlegende Veränderungen bewirken.

2017 wird aller Voraussicht ein Jahr, indem die politische Landschaft Europas durchgerüttelt werden wird. Es zeichnet sich ab, dass die Rechtspopulisten in Europa weiter an Boden gewinnen werden, während die Linke deutlich an Einfluss verloren hat.

Nach Ansicht des politischen Liedermachers Konstantin Wecker hat die europäische Linke nur dann eine Chance, wenn sie sich vereinigt. Er selbst entstamme einer Generation, die mitbekommen habe, wie sich die Linke Anfang der 70er Jahre selbst "zerfetzt und zerrissen" habe – was "die Konterrevolution" des Neoliberalismus später erst möglich gemacht habe, sagte Wecker im Deutschlandradio Kultur.

Europa steuert auf eine "identitäre Aggression" zu

Zur Gefahr des Rechtspopulismus in Europa sagte Wecker:

"Ich glaube, die einzige Chance ist, dass sich die Linke jetzt mal besinnt, dass sie bestimmte Ur-Eitelkeiten überwinden muss und dass wir einen gemeinsamen Weg gegen das, was uns da bedroht, gehen müssen."

Er teile die Befürchtung des Philosophen und Marxisten Franco Berardi, wonach Europa in den kommenden zehn Jahren eine "identitäre Aggression" zu erwarten habe – dem Faschismus nicht unähnlich.

Von der Sozialdemokratie enttäuscht

Grundlegende Veränderungen könne letztlich wohl nur die Linke herbeiführen – denn sie sei die einzige Partei, die bereit sei, "die Form des Finanzkapitalismus anzugehen". Von den anderen Parteien sei dies nicht zu erwarten. Insbesondere von der europäischen Sozialdemokratie sei er sehr enttäuscht, weil sie sich zu sehr dem Neoliberalismus angedient habe, statt eigene Strategien zu entwickeln, betonte Wecker.